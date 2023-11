Xavi culpa a la prensa del mal fútbol del Barça y Luis García da un 'palo': "Es como si no jugásemos"

Al Barça se le volvieron a ver las costuras en el partido de Liga de este domingo contra el Deportivo Alavés. El conjunto culé remontó el tanto blanquiazul inicial gracias a un doblete de Robert Lewandowski, pero las sensaciones no fueron buenas. Las críticas se siguen acumulando tras las derrotas de El Clásico y ante el Shakhtar Donetsk y se centran en la figura de Xavi Hernández.

El entrenador catalán compareció ante los medios de comunicación tras el partido jugado en Montjuïc y dejó unas controvertidas declaraciones. Xavi afirmó que "las críticas de la prensa afectan a los futbolistas" y que, por eso, "no juegan tan bien".

Así lo aseguró primero en declaraciones a Esport3 y lo refrendó en la sala de prensa, donde agregó que los futbolistas jugaron "más tensos de lo normal, por todo lo que se genera fuera" de su entorno.

[El feo gesto de Lewandowski con Lamine Yamal: la secuencia de la tensión en el Barça]

"No es normal que no veamos las mejores versiones de nuestros futbolistas porque no juegan liberados", aseveró el preparador catalán. Xavi apuntó que, errores como el 0-1 en el segundo 18, han hecho que a lo largo de la temporada el equipo "regale muchos puntos".

"Normalmente, Gündogan no acostumbra a perder esos balones. El Alavés buscaba eso, bloque bajo para contactar con Samu (Omorodion) y salir a la contra. Es un error inaceptable", subrayó.

😅 Xavi y las críticas de la prensa:



"Sin duda les afectan, se generan escenarios que no son reales".



"A mí me pasó como futbolista y les está pasando a ellos". pic.twitter.com/DkAeCAzbRW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2023

Y desveló que les dijo tras el primer tiempo: "En el descanso les he dicho que estén tranquilos. A mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy, como entrenador".

En este sentido, señaló el técnico del equipo que en el vestuario fue "amable con los jugadores" porque "necesitaban más cariño que críticas". Pese a la victoria, el preparador azulgrana dijo que vino al campo "convencido de que el equipo iba a mejorar, pero la mejora ha sido mínima", por lo que hace falta "exigir mucho más a los jugadores". "Estamos en un punto bajo, pero en Liga hemos sacado dos partidos muy feos en Anoeta y el de hoy", puntualizó.

Xavi también habló del rival e hizo hincapié en "la buena primera parte del Alavés", en la que "ganó duelos y fueron fuertes físicamente" durante casi todo el partido. "Ganar sin ser bueno también demuestra que el equipo tiene carácter y fe", concluyó.

Luis García, contra la prensa que cubre al Barça

Quien también habló en la sala de prensa fue Luis García, entrenador del Alavés. Pese a la derrota, el entrenador madrileño fue positivo con el rendimiento de su equipo. Al ponerse ante los micrófonos pasó factura a los medios que habitualmente cubren las ruedas de prensa del Barça por lo que ocurrió en la previa del partido.

😯 Luis García Plaza lanza un 'dardo' a la prensa:



"Me vi la rueda de prensa entera de Xavi y ni una pregunta del Alavés".



"Parece que no jugábamos, lo hemos usado para decir 'aquí estamos'". pic.twitter.com/pOk2xn9puu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2023

"Me sorprendió, por ejemplo, la rueda de prensa de Xavi de ayer [refiriéndose al sábado], que fue larguísima y no hicisteis ni una pregunta del Deportivo Alavés. Absolutamente ninguna. Me hizo plantear si jugaban contra nosotros. Ni una pregunta", reconoció Luis García.

Además, resaltó que usó eso para tratar de motivar a sus jugadores: "Se lo dije a los chavales: '¿Habéis visto la rueda de prensa? Ni una pregunta. Es como si no jugásemos'. Eso nos dio empuje para decir 'aquí estamos' e intentar dar todas nuestras fuerzas, que aunque el Barça esté bien, también podemos competir y hacer las cosas. Tenemos que hacer de todo. No sé si veríais nuestro partido contra el Almería. Jugamos todo el partido en campo contrario". En Can Barça, el mal juego del equipo y la prensa se reparten los focos.

