Pacheta, destituido como técnico del Villarreal tras dirigir únicamente doce partidos

José Rojo Martín Pacheta ha sido destituido este viernes como entrenador del Villarreal. Un secreto a voces ya que desde su llegada al banquillo amarillo en septiembre el equipo no había logrado revertir la mala dinámica.

De esta manera, Pacheta abandona el submarino amarillo después de dirigir once encuentros de los cuales ha ganado 5. Unos registros que no están del todo mal, pero que han terminando siendo definitivos tras el papel mostrado en La Liga. Y es que es ahí donde su equipo no ha dado la talla ganando únicamente dos de los ocho partidos en los que el burgalés ha estado al frente.

La noticia llegó a través de un comunicado oficial del club. En él, quisieron "agradecer a él y a todo su cuerpo técnico su trabajo, dedicación, profesionalidad, entrega y cercanía durante su estancia en el club y desearle la mayor de las suertes en su futuro profesional". Además, se confirmó que el director de fútbol del club, Miguel Ángel Tena, será el encargado de dirigir al equipo este domingo ante el Atlético de Madrid.

Comunicado oficial: José Rojo Martín 'Pacheta'. pic.twitter.com/dbyfWkXG6t — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 10, 2023

El anuncio llegó tan solo un día después de que el Villarreal lograse el triunfo ante el Maccabi Haifa en la Europa League. Una victoria que parecía que podía salvar a Pacheta a corto plazo. Pero no ha sido así. El hecho de sufrir ante un rival inferior y terminar ganando con dos goles en los últimos minutos ha sido suficiente para que el Villarreal decida prescindir de sus servicios.

Una etapa para olvidar

Lo que está claro es que en los dos meses que ha estado al frente del Villarreal Pacheta no ha logrado cumplir con los objetivos por los que se le fichó: cambiar la dinámica del equipo.

Ganó en su debut frente al Almería con un gol agónico de Sorloth en el minuto 94. A partir de ahí, encadenó cuatro partidos sin ganar con dos derrotas ante el Panathinaikos y Girona y dos empates frente al Rayo Vallecano y el Getafe.

[Ilias y Mandi, del Villarreal, no participaron en el minuto de silencio por las víctimas de Israel]

El triunfo posterior ante el Rennes sirvió de alivio, pero volvieron de nuevo los fantasmas con dos choques más sin ganar. Los últimos cuatro duelos de su corto viaje en el submarino amarillo se han saldado con tres triunfos y una derrota.

De esta manera, Pacheta se despide del Villarreal dejando al equipo decimotercero en liga con doce puntos, a ocho de puestos europeos y cinco por encima del descenso. Unos datos muy lejos de lo mínimo exigible para un conjunto de su talla. En Europa, la victoria frente el Maccabi Haifa sirvió para que los de Castellón se auparan a la segunda posición del grupo.

Sigue los temas que te interesan