El ataque del exjugador Ljungberg contra Rodri y el fútbol español: "No quiero esto en la Premier"

Parece que hace ya unos años que La Liga ha perdido de manera considerable terreno frente a la Premier League en la pelea por ser la mejor liga del mundo. A la marcha de sus grandes estrellas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, uno de los factores que más ha influido es la manera de arbitrar que tienen los colegiados, que señalan pequeños contactos que entorpecen el juego y el espectáculo, algo que no sucede en Inglaterra.

Eso lo ven también en el extranjero, y así lo reflejó en sus recientes declaraciones el exjugador Fredrik Ljungberg. La mítica figura del Arsenal cargó contra Rodri, el futbolista español del Manchester City, por el penalti del que fue objeto en el derbi de la ciudad de Mánchester.

El centrocampista internacional fue agarrado y cayó al suelo mientras el balón volaba al área, una acción ante la que el colegiado del choque señaló pena máxima tras la revisión en el VAR. Sin embargo, a juicio de Ljungberg, aquel contacto no fue suficiente como para pitar penalti y eso es una mala práctica exportada desde España.

"No me gusta este tipo. Puede que le toque con la mano, pero Rodri pesa entre 90 y 95 kilos. Se tira, se nota que se tira", dijo el exjugador sueco en un claro ataque hacia el centrocampista español.

"Esto funcionará así en el fútbol español, pues entonces yo no quiero el fútbol español en la Premier League. Estoy un poco molesto. Luego escucho que es Michael Oliver el que está en la sala del VAR, por lo que no me sorprende que finalmente hayan pitado penalti", aseveró con dureza el exjugador del Arsenal.

La comparación con La Liga

Es evidente que el tipo de arbitraje es muy diferente en La Liga que en la Premier League desde hace mucho tiempo. Mientras que los colegiados ingleses permiten que haya más intensidad y choques en el juego, los españoles habitualmente señalan cualquier pequeño contacto.

El resultado de todo esto es un juego mucho más detenido en La Liga, con menos tiempo efectivo de fútbol, y partidos mucho más trabados y con menos ritmo. Todo lo contrario de lo que sucede en la Premier League, donde los aficionados disfrutan gracias a un arbitraje más 'europeo' de encuentros de alta intensidad, ida y vuelta y mucha más emoción.

También el arbitraje inglés contribuye a que haya muchas menos simulaciones por parte de los futbolistas, ya que saben que para que una acción sea señalada tendrá que haber un contacto real y lo suficientemente intenso.

El ataque de Ljungberg marcha por lo tanto en dos direcciones. Una apunta directamente a Rodri por su acción concreta, mientras que la otra señala directamente al fútbol español y a la fama que parece que se está labrando en el extranjero. El centrocampista, por el momento, no se ha pronunciado ni ha dado respuesta al exjugador sueco.

