Luis Enrique se convierte en un foco de críticas: "Menos mal que se fue al PSG, mira sus resultados"

Luis Enrique se ha convertido en unas de las figuras más controvertidas del fútbol europeo. El técnico del Paris Saint-Germain está a acostumbrado a vivir en la picota y sus incisivas palabras han hecho que se haya ganado numerosas enemistades en el deporte rey, especialmente tras los últimos resultados de su equipo.

Uno de los que ha puesto en entredicho la valía del técnico asturiano en los banquillos ha sido Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoles. El máximo mandatario del conjunto italiano ha asegurado que contactó con él pasado verano para que se hiciese con las riendas de su equipo, pero finalmente eligió a Rudi García, que se encuentra muy cuestionado en el cargo.

"Llamé a varios entrenadores. Pregunté a Thiago Motta, pero no estaba dispuesto. Llamé a Luis Enrique y menos mal que se fue al PSG, mira los resultados que está haciendo. Ni siquiera me había convencido en las charlas que tuvimos durante tres días. Llamé a bastantes", espetó De Laurentiis.

De Laurentiis en un entrenamiento del Napolés EFE

Unas palabras muy duras hacia Luis Enrique y que ponen en duda su trabajo en el PSG. Lo cierto es que el técnico español no ha caído con buen pie en el conjunto parisino y le está costando encontrar cierta regularidad en lo que a resultados se refiere, algo por lo que ha sido señalado por De Laurentiis.

De hecho, la última actuación del PSG en la Champions League puso en duda el trabajo de Luis Enrique en el banquillo. El equipo parisino liderado por Kylian Mbappé fue goleado frente al Newcastle en la segunda jornada de la competición y cayó por un contundente 4-1 frente a los ingleses.

Con los medios en contra

Más allá de las críticas recibidas por su afición ante los discutidos resultados conseguidos con el PSG, Luis Enrique se ha encontrado con un verdadero enemigo en la prensa. El técnico mantuvo una fuerte discusión tras su victoria del fin de semana en una entrevista para 'Free Ligue 1', uno de los medios que tiene los derechos de la liga francesa.

Tras ese encontronazo, Luis Enrique ha recibido numerosas críticas por su comportamiento frente a los medios, siempre muy ácido y marcado por la ironía. "Hay muchos entrenadores que hablan. Es un poco tonto. Se ve que tiene una especie de odio en la cara, quiere levantarse e irse, es un poco doloroso sobre todo porque el PSG, en su contratación de entrenadores, tenía una estrategia muy importante que era ‘comunicación’. No sé qué nota sacó en este tipo de estrategia del PSG, pero no puede haber sido alta", explicaba el periodista francés Daniel Riolo sobre las actuaciones del entrenador español.

Luis Enrique, con el PSG Reuters

"Si sigue así, tendrá que ganar muchos partidos para que no nos preocupemos por él. Si el PSG gana, no habrá ningún problema, los aficionados dirán: ‘Nos importa un bledo tener un entrenador que no quiere compartir sus emociones con nosotros, decir lo que siente o cómo quiere construir su equipo’. No habla con los periodistas", sentenció Riolo en el programa francés llamado 'After Foot'.

