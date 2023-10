Mendilibar, a Xavi en pleno partido: "Si hablo lo que hablas tú, me han echado hace media hora"

El encuentro de la octava jornada de La Liga entre el FC Barcelona y el Sevilla dejó unas imágenes de lo más curiosas. En el terreno de juego se disputó un partido apasionante entre dos grandes equipos, pero se puede decir que en la banda se jugó de manera paralela otro encuentro que protagonizaron los entrenadores de ambos conjuntos.

Xavi Hernández y José Luis Mendilibar coincidieron en la banda de Montjuic e intercambiaron unas palabras que fueron recogidas por las cámaras de Movistar +. En un diálogo muy llamativo que ya ha provocado múltiples reacciones, el técnico vasco se llegó a dirigir a su homólogo del Barcelona para indicarle que hablaba demasiado y que si eso lo hiciera él los árbitros le habrían expulsado mucho antes.

En un momento del partido, las amplias áreas técnicas de la banda de Montjuic permitieron que los entrenadores de los dos equipos se acercaran a escasos metros. Fue ahí cuando Mendilibar comenzó una conversación en la que ambos ni siquiera se miraron a las caras, sino que mantenían la vista puesta en el partido. "Joder lo que ladras", le espetó Mendilibar a Xavi Hernández mientras a este casi se le dibujaba una sonrisa en la boca.

Sin embargo, el míster del Sevilla encontró la rápida respuesta por parte de Xavi Hernández: "Mendi, no me jodas tío", le contestó el catalán, disconforme con la afirmación de su compañero de profesión.

Mendilibar, ni corto ni perezoso, volvió a la carga: "Si yo hablo lo que hablas tú me han echado hace media hora", comentó el entrenador del Sevilla en relación a un trato desigual por parte de los árbitros. Xavi, por su parte, siguió sin estar de acuerdo: "No hombre, no, qué dices tío", dijo el del Barça.

"Te lo digo yo, ya te digo yo que sí", volvió a replicar Mendilibar mientras que se marchaba y se alejaba de Xavi Hernández para seguir dando instrucciones a sus futbolistas.

Esta conversación se produjo en pleno partido, mientras que el Barça y el Sevilla disputaban el encuentro de la octava jornada de La Liga que se decantó a favor del conjunto culé en los últimos minutos con un gol de Sergio Ramos en propia puerta.

