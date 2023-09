Los límites salariales de La Liga 2023/2024: el Barça cae de 649 a 270 millones y el Real Madrid se dispara

LaLiga, como cada septiembre, dio a conocer el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), es decir, el límite salarial de los equipos de Primera y Segunda División. La principal novedad se presenta en el caso del FC Barcelona, que cae de los 648,8 millones que disponía en febrero (hace un año exacto eran 656) a 270.

El Barça ha pasado otro verano de ajustes de cinturón, caminando sobre la línea que marca el control económico de LaLiga. El club catalán se deshizo de un buen puñado de salarios (Piqué, Busquets, Jordi Alba, Kessié, Umtiti, Lenglet, Dembélé, Ansu Fati, Éric García, Dest y Abde) e ingresó 105 millones en traspasos.

El club azulgrana tuvo un mercado austero en el que solo gastó 3,4 millones en Oriol Romeu. Gündogan e Íñigo Martínez firmaron libres tras acabar contrato con sus clubes y el último día de la venta de traspasos fueron incorporados Joao Félix y Cancelo como cedidos.

El Real Madrid vuelve a liderar la tabla otro año más como el club con el límite salarial más alto. De los 683 millones que presentaba en septiembre de 2022 pasa a 727.

El Atlético de Madrid también sufre un ajuste, pasando de 341 millones hace justo un año a 296. Aún así el club rojiblanco queda como el segundo límite salarial más alto superando al Barça.

CLUB/SAD LCPD inicial (Miles de €) Incrementos de ventana (Miles de €) Otros movimientos (Miles de €) LCPD Junta División Sept 23 (Miles de €) ATHLETIC CLUB 100.517 - -455 100.062 FC BARCELONA 215.001 55.025 - 270.026 REAL MADRID 516.439 - 211.012 727.451 ATLETICO DE MADRID 242.358 20.242 33.757 296.357 SEVILLA FC 152.082 - 16.638 168.720 REAL BETIS 29.975 23.383 36.547 89.906 REAL SOCIEDAD 109.791 - 14.958 124.749 CADIZ CF 36.614 7.805 4.857 49.276 RCD MALLORCA 50.513 - 10.438 60.951 VALENCIA CF 72.149 - 13.379 85.528 C.A. OSASUNA 52.301 -5.445 277 47.133 DEPORTIVO ALAVES 18.592 5.301 7.386 31.278 VILLARREAL CF 80.839 - 63.079 143.918 RC CELTA 62.557 15.828 1.502 79.887 RAYO VALLECANO 42.623 3.588 5.324 51.535 GIRONA FC 37.362 6.211 8.403 51.976 GRANADA CF 31.606 11.099 4.880 47.585 UD LAS PALMAS 35.188 - - 35.188 GETAFE CF 39.788 - 487 40.275 UD ALMERIA 46.245 15.435 401 62.081 TOTAL 1886507 143037 431982 2.461.526

Cómo se calcula

El límite salarial se calcula utilizando únicamente parámetros financieros y contables, nada tienen que ver los resultados deportivos de cada equipo. El cálculo de todos los límites está regulado por las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes y SADs, un documento aprobado por LaLiga y que explica punto por punto el cálculo.

La razón de imponer el límite salarial es garantizar la sostenibilidad de los clubes por lo que en esencia se basa en que los ingresos de cada equipo y los gastos tengan un equilibrio. Es este uno de los primeros motivos de la desigualdad entre equipos. Los clubes que cuenten con unos ingresos mayores (porque, por ejemplo, jueguen la Champions League) podrán tener un límite salarial mayor.

La cifra del límite salarial se obtiene restando a los ingresos los gastos derivados de acciones no deportivas, es decir, el límite impuesto por LaLiga fija la cantidad que cada equipo puede gastarse en el salario de los futbolistas, el cuerpo técnico, primas e indemnizaciones a jugadores, gastos en la cantera y otras secciones deportivas y cuantías como la amortización de los fichajes de cada futbolista o las comisiones a los representantes de jugadores.

La fórmula de cálculo es simple: Ingresos - Gastos no deportivos = Gastos deportivos (límite salarial).

Fuera del límite salarial de LaLiga quedan cuantías como el salario del personal del club no dedicado a labores deportivas, gastos de explotación o la compra de futbolistas, son los denominados gastos no deportivos. El cálculo anual corre a cargo de cada equipo, aunque LaLiga se encarga de verificarlo y corregirlo en caso de que no se adapte a la realidad.

Castigos por incumplirlo

En caso de que un equipo supere su límite, el régimen sancionador aplicable al control económico en los estatutos de LaLiga fija tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves.

Se considera infracción leve: superar en menos de un 2% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 5% de la cuantía superada, con un máximo de 600 euros.

Se considera infracción grave: superar entre un 2 y un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 10% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 600 y un máximo de 3.000 euros.

Por último, se considera infracción muy grave: superar en más de un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 20% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 30.000 y un máximo de 300.000 euros.

En caso de repetirse varias infracciones graves o muy graves, los estatutos de LaLiga están abiertos a sanciones que afectan a lo deportivo. Los clubes podrían perder el derecho de tramitación de licencias federativas en las temporadas siguientes.

