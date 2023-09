Tras el hackeo al móvil de Jenni Hermoso, FutPro denuncia otros "intentos" por el 'caso Rubiales'

Amanda Gutiérrez, presidenta de FutPro (Asociación de Futbolistas Profesionales), denunció este martes que han sufrido intentos de hackeo en sus dispositivos y terminales. Sus declaraciones llegan poco después de que Vero Boquete revelara que Jenni Hermoso sufrió la sustracción de fotos y vídeos de su móvil.

Estos intentos de acceso sin autorización a diferentes dispositivos estarían relacionados con el 'caso Rubiales'. Boquete denunció que lo ocurrido con Hermoso fue para buscar archivos o datos que la comprometieran y armar una defensa para el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Lo que sí tengo que decir es que nos hemos tenido que poner en contacto con unos profesionales por el tema del hackeo, que ha pasado hasta en FutPro... Este intento. No sé si ha surgido efecto o no. En FutPro hemos tenido que reforzar nuestra seguridad porque hemos recibido intentos de hackeo", denunció Amanda Gutiérrez en el programa El Larguero de Cadena SER.

Vero Boquete, exinternacional española y actual futbolista de la Fiorentina, además de una de las mayores críticas de la gestión de Rubiales, denunció en la revista alemana Der Spiegel el supuesto episodio sufrido por Jenni Hermoso. De alguna manera, se habría logrado acceder a su teléfono móvil sin su permiso.

"Así es la guerra", explicó Boquete. "Sabíamos que no había reglas. El móvil de Jenni fue hackeado. Tuvieron acceso a fotos y videos. Luego se filtraron las cosas que podían servir para atacar a la víctima", contó en el citado medio.

Boquete se refería al vídeo del autobús rumbo al hotel en el que Hermoso y sus compañeras bromeaban sobre el beso de Rubiales. Pero la veterana futbolista asegura que "en el autobús también hay otros momentos en que las jugadoras dicen que se trata de algo muy serio que no se puede tolerar. Como la FIFA le había prohibido a Rubiales contactar a Jenni él buscó entonces otros caminos".

En cuanto al 'caso Rubiales', la presidenta de FutPro también quiso hacer hincapié en la SER en que Jenni Hermoso no hizo ni dio su consentimiento a las declaraciones publicadas por la RFEF tras el incidente: "Jenni Hermoso dejó muy claro que no hizo esas declaraciones y no tiene por qué mentir. Con ese tema no hay más vuelta de hoja, Jenni no hizo esas declaraciones", sentenció.

Sobre la actitud de la jugadora, recalcó lo siguiente: "Jenni Hermoso jamás debió estar sometida a la presión que estuvo sometida. Ha sido muy valiente desde el principio, por suerte ha contado con todo el apoyo de todo colectivo de futbolistas. La actitud de Rubiales no ha ayudado. La decisión de Jenni siempre ha sido la que acabó siendo".

