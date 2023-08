El trabajo mental de Olga Carmona para alcanzar el éxito con España y superar el 'shock' de su padre

Olga Carmona (Sevilla, 2000) se ha convertido en uno de los nombres propios de la historia de España. La jugadora andaluza consiguió el gol más importante de la Selección para lograr alzarse con la corona en el Mundial femenino. Una acción que valió una estrella en la camiseta y que poco después iba a quedarse en un segundo plano tras conocerse la noticia del fallecimiento de su padre. Como ella misma reconocía tras enterarse del triste suceso, ese "fue el mejor y el peor día de su vida".

Dos momentos completamente antagónicos que han hecho vivir un vaivén de emociones a la MVP de la final del Mundial. Un amargo trago para la defensora de la Selección que ha tenido que afrontar la pérdida más dura, importante y cercana de su entorno familiar como es tenerle que decir adiós a un padre. Y todo ello justo después del que sea probablemente el gol más icónico de la historia del fútbol femenino español.

Nadie suele estar preparado de inicio para afrontar dos situaciones tan dispares y tan complejas. Aún así, Olga Carmona ha centrado parte de su vida profesional en el trabajo en la salud mental para poder controlarlas, algo que lleva desarrollando durante un largo tiempo y que le ha servido para saber conducir un día tan cargado de nervios, emociones y contrastes.

Detrás de Olga Carmona, y de muchas otras futbolistas, se encuentra una psicóloga. Para la defensora, es una figura insustituible y así lo reflejó a pocas horas de afrontar la final del Mundial. "El factor psicológico mental va a ser determinante, lo que no haya trabajado hasta este momento no se va a poder preparar", indicaba la jugadora de la selección española durante una charla en el Partidazo de Cope.

Una muestra del todo el trabajo que hay detrás de Olga Carmona, quien confirmó que había hablado con la profesional para "ponerse las pilas" antes de la final. Y vaya si se las puso para conseguir con ese zapatazo para batir a la portera inglesa. Se convirtió en la protagonista indiscutible del partido, tanto durante los 90 minutos como después, al darse a conocer el fallecimiento de su progenitor.

Por suerte, la futbolista estuvo arropada en todo momento por su psicóloga, María Aguirre, y parte de su familia, ya que su madre y su hermano Tomás también viajaron hasta Sídney. Todos ellos se convirtieron en elementos claves para acompañar a la estrella después de haber marcado el gol más importante de su vida y para ayudarla a asimilar el duro mazazo del adiós inesperado de su padre.

Trabajo previo

La vida de las futbolistas no es nada fácil. Acostumbradas a recibir las críticas del público y a ser juzgadas por un mal gesto o una mala acción, muchas de ellas, al igual que en el sector masculino, deciden ponerse en manos de profesionales para evitar que les afecte en exceso y así poder lidiar con esa presión extra que les atañe, tanto dentro como fuera del campo.

Olga Carmona es una chica disciplinada en ese aspecto. Estudiante del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ella misma ha reconocido que se puso en manos de una psicóloga tras el dar el salto al Real Madrid hace un par de temporadas. La exigencia del conjunto blanco, acostumbrado a ganar desde el primer minuto, fue el punto de inflexión para la jugadora.

"He trabajado con una psicóloga desde que llegué a Madrid y la verdad que me está viviendo genial. Estoy aprendiendo situaciones nuevas que pueden surgir en la vida, en el día a día", explicaba Olga Carmona en una entrevista para el Diario AS en los días previos a la final. Una muestra de que el trabajo de la lateral de la Selección viene de lejos y que no es algo que se haya instaurado recientemente en ella.

Olga Carmona y su madre, en el avión de vuelta a España RFEF

Una decisión que tomó para que su preparación mental estuviese al mismo nivel que la física. Algo que le ha servido para templarse sobre el terreno de juego y ser capaz de dar lo mejor de sí misma, tal y como se ha demostrado en este Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. Sus dos goles, en la semifinal y en la final, han sido clave para la conquista de la primera Copa del Mundo para España.

"Es ya muy recurrente que los deportistas trabajen a nivel psicológico, porque está comprobado que es muy importante, incluso más que la preparación física. Te puede funcionar la pierna, pero si no te funciona la cabeza… no sirve de nada. Yo llegué siendo muy jovencita y he notado un cambio muy grande", refrendaba sobre sus primeros pasos con su psicóloga, que a la postre se han convertido en clave.

Afrontar la muerte de su padre

Lo cierto es que Olga Carmona no supo de la muerte de su padre hasta después de la final del Mundial femenino. Su madre decidió ocultárselo para que no influyese en la futbolista, que le pudo brindar el mayor de lo homenajes a su progenitor tras convertir el gol de la victoria.

Tras conocerse la noticia, la jugadora quiso agradecer a todos los mensajes de apoyos recibidos por el deceso de su padre. En Sídney, lugar donde se disputó la final frente a Inglaterra, estuvo acompañada por su hermano mellizo Tomás y por su madre, pilares inquebrantables para combatir ese duro momento. Y tampoco faltó su psicóloga María Aguirre, un incondicional apoyo para la jugadora en los últimos años. Un combo que le ha ayudado en los buenos y en los malos momentos.

La celebración de Olga Carmona junto a su familia tras ganar el Mundial

Sin embargo, hubo un detalle que no ha pasado inadvertido para muchos. Olga Carmona, a pesar de sufrir este duro revés en su vida, ha demostrado una gran fuerza mental. La jugadora de la Selección y del Real Madrid decidió acudir a la fiesta por la conquista del Mundial. Olga Carmona no quiso perderse un momento tan emotivo tal y como reconoció horas antes.

"El día de hoy es especial para España, pero tiene una parte complicada para mí. Ayer fue por momentos el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor. Aquí tenéis la estrella que queríais, no solo la que tenemos en el pecho sino todas las que nos han acompañado desde el cielo", explicó la jugadora durante su intervención en la fiesta de la Selección. Unas palabras dedicadas en gran parte a los aficionados allí presentes, pero también dirigidas a su padre recientemente fallecido.

Un gesto que demuestra la entereza de la futbolista. Un trabajo mental que lleva un nutrido esfuerzo detrás, pero que le ha servido para afrontar dos momentos tan distintos y tan cargados de emociones contradictorias de la mejor manera. Una historia muy emotiva para una jugadora que ha hecho que todo un país sueñe con más éxitos en el fútbol femenino.

