Xavi le abre la puerta de salida a Ansu Fati: "El mercado cierra el 31 de agosto y ya se verá"

El FC Barcelona debuta en el campeonato liguero este domingo frente al Getafe. El conjunto culé defiende el título y lo hará con Xavi Hernández tomando las decisiones desde el banquillo. El técnico, como es habitual, compareció en rueda de prensa y dio varias pinceladas sobre la actualidad del equipo.

Uno de los temas que causaron sensación fueron las palabras hacia Ansu Fati. Xavi no aseguró su continuidad más allá de este verano en el Barça y le abrió las puertas, recalcando que todavía falta mucho para que se cierre el mercado veraniego. Una situación que parece reabrir la brecha que hay entre club y futbolista.

También quiso mandarle toda la suerte del mundo a Dembélé, cuya marcha se hizo oficial esta misma mañana. Además, no quiso hablar del posible fichaje de Neymar y únicamente se remitió a señalar que el 31 de agosto es el último día para realizar movimientos y reforzar al equipo.

Lewandowski celebra un gol con sus compañeros del FC Barcelona. REUTERS

Cómo afronta el debut

"El equipo llega bien, hemos hecho una buena pretemporada. Hemos ido de menos a más. Estamos muy ilusionados. Nos hemos reforzado bien. Llegamos en buen momento. El rival es un roca defensiva, el rival es fuerte. Esperamos una línea de cinco. Es una salida complicada, pero queremos los tres puntos. Intentaremos dar de buen inicio nuestra mejor versión".

Mercado de fichajes

"De tema de mercado, no puedo avanzar nada. Hay mercado hasta el 31 de agosto. Estamos centrados en el partido, en los jugadores que están inscritos. No es la situación ideal, estamos pendiente de las inscripciones. Ya veremos. Estamos enfocados en el partido".

Cómo van las inscricipciones

"Estamos a la espera, el club trabaja muy bien y está haciendo un esfuerzo. Seguimos siendo optimistas y esperamos tenerlos. Somos positivos".

Ansu Fati, en un partido del FC Barcelona de La Liga 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Salida de Ansu Fati

"No entiendo cuando decís que soy poco contundente, hasta que no acabe el mercado... Estoy contento con él, es patrimonio del club. No sé cómo lo debo decir. El mercado dirá, hay hasta el 31 de agosto. No puedo decir que se quedará porque igual no lo hace. Pero estoy contento con él, es jugador de presente y futuro"

Cómo afronta el partido

"Necesitamos juego interior, nos hemos reforzado bien con Gündogan, está Fermín, Lamine, pero el exterior también es importante. Hay buenos en el uno contra uno, Abde, Rafa, Ferran, necesitamos las dos cosas. Ante los equipos que se cierran atrás, necesitamos movilidad".

Reforzar el lateral

"Lo importante es mañana, el mercado seguirá hasta el día 31. El club sabe mis prioridades y entre todos decidiremos".

Posible llegada de Neymar

"Mañana, Getafe. No puedo decir nombres. Hay mercado hasta el día 31. no puedo decir nada más".

Xavi Hernández, durante el partido contra el AC Milán. EFE

Adiós de Dembélé

"Ha sido un buen chico, nos ha ayudado, le hemos dado cariño e importancia. Ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse. Ha sido decepcionante, pero él escogió otro proyecto. Desearle suerte".

Inscripciones

"En un 90 por ciento, tengo la seguridad de contar con la gran mayoría. El área deportiva es positiva. Puedo trabajar más o menos para programar y visualizar el equipo".

