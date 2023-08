Jorge Vilda: "Nuestras futbolistas saben lo que es jugar partidos importantes y van a dar el 100%"

Jorge Vilda, seleccionador de España, ha querido reafirmar el poderío del combinado nacional a pocas horas de afrontar los cuartos de final del Mundial femenino. Un duelo que exigirá al máximo a sus jugadoras, que se enfrentarán a Países Bajos por un hueco en las semifinales del torneo.

El técnico se ha mostrado muy confiado de las posibilidades de su equipo y ha asegurado que saldrán "con contundencia". Además, también ha apuntado que el partido "se decidirá en las áreas", donde España se mostró muy acertada en su partido de octavos frente a Suiza.

Por último, Vilda ha reconocido que confía plenamente en todas sus jugadoras. "Todas son capaces de trasladar el valor de esta selección", reconocía el seleccionador en la rueda de prensa previa al encuentro que les enfrentará a Países Bajos.

["Las 23" de Jorge Vilda: qué tiene esta selección para aspirar a ganar el Mundial femenino]

Damaris Egurrola

"Nosotros nos ocupamos y preocupamos por las jugadoras seleccionables. No cambiaría ninguna de mis 23 futbolistas por ninguna otra".

Defensa de Países Bajos

"Cambian cosas, pero es algo que ya nos hemos enfrentado en el pasado. Hemos entrenado con la certeza de que tenemos que mejorar. Es un sistema similar al de Japón. El partido nos dirá si aparecen o no aparecen".

Equilibrio del partido

"Va a ser un partido muy igualado. Cuando ruede el balón veremos quién consigue imponerse los primeros 15 minutos, veremos cómo transcurre el partido a 90, 120 minutos o más. Países Bajos tiene jugadoras con experiencia y puede ser que eso les lleve a jugar de una forma u otra. Nuestras jugadoras también han estado en grandes torneos, en categorías inferiores han llegado a finales y a nivel de clubes también han jugado partidos importantes. La verdad es que mañana van a dar el 100%".

Jorge Vilda dando instrucciones durante un entrenamiento de España. REUTERS

La capitanía

"El valor es máximo. Todas son capaces de trasladar el valor de esta selección. Siento que tengo 23 capitanas".

Sensaciones del partido

"El equipo está unido, todas pelean por el mismo objetivo. Lo que he notado es que el alma es aún mayor. Los entrenos han sido muy buenos en estos cinco días. Hoy ha habido una energía especial. Me gusta mucho lo que veo en los ojos de mis jugadoras"

Los detalles

"El partido se decide en las áreas, pero sí puede ser un mini partido en el medio. Tiene jugadoras de calidad, que les gusta el juego combinativo. dominan el espacio y la posición. También lo que suceda por las bandas y por supuesto por las áreas".

Sensaciones del partido

"Esta mañana ya nos hemos levantado con las orejas de punta, es un partido que va a estar todo el mundo pendiente y queremos hacerlo de la mejor manera. Creemos que es una seña de identidad como lo hacemos, cómo salimos a los partidos. Con contundencia".

[España, contra el maleficio de Stéphanie Frappart: la mejor árbitra del mundo ya vio caer a la Selección]

Horario del partido

"Que no se levanten no, que no se acuesten, que lo alarguen. No sé ni qué día es, jueves, pues como si fuera un viernes. Que se animen, que queremos hacer feliz a todo el país".

El rival

"Son un equipo muy sólido que tienen tres centrales de garantías que van bien por debajo, bien por arriba, sin fuertes en balón parado y tiene jugadoras de calidad que pueden definir el partido en cualquier momento. Roord, Beerensteyn.. están aquí por méritos propios".

Sigue los temas que te interesan