Pedro Sánchez tilda de "borrón" el 'caso Negreira' y muestra su "confianza total en los árbitros"

España se prepara para las elecciones generales del 23-J y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, continúa con su campaña. Una de sus paradas ha tenido que ver con el deporte, manteniendo una charla con el diario MARCA para hacer balance de lo ocurrido en legislatura, avances y polémicas.

En la entrevista realizada en la sede del PSOE en Ferraz, Sánchez, reconocido aficionado del Estudiantes, se 'moja' en el fútbol y dice ser del Atlético de Madrid, "un poco por la simetría". Además, señala tener "la sensación" de ganar las elecciones y reconoce que "de las 200 leyes" que ha sacado adelante, "algunas han sido en el último minuto y con VAR incluido".

Es en la parte de la actualidad en la que deja los grandes titulares de su charla. Pedro Sánchez habla del 'caso Negreira', que tilda de "borrón", y también de los polémicos ataques racistas sufridos por Vinicius, entre otros jugadores, durante las últimas temporadas en la liga española.

[La juez investiga si Enríquez Negreira influyó en los árbitros mientras cobraba del FC Barcelona]

Sánchez dio su visión particular del caso de los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, durante 17 años: "Está en manos de los tribunales y a mí me corresponde respetar el trabajo de los tribunales. Sí quisiera manifestar mi total confianza en los árbitros, creo que no es un oficio fácil".

El presidente del Gobierno es benévolo con el estamento arbitral ante la polémica: "Ha sido un borrón, pero también es cierto que todo escribano, incluso el mejor de ellos, tiene un borrón. No se puede poner en tela de juicio el deporte, ni el sistema de clubes ni tampoco a los árbitros que tenemos [...] Tengo entendido que el arbitraje es también muy reconocido internacionalmente incluso con la participación de árbitros en competiciones internacionales. Total confianza en los árbitros de nuestro país", dice.

Racismo, Mundial de 2030...

Sánchez ve lo casos de racismo en el fútbol español como "una anécdota" y cree que es "arriesgado" elevarlo "a categoría". "España es un país tolerante, es un país abierto, es un país que asume el fenómeno migratorio como una realidad", defiende. "Diría que lo primero es que España es un país tolerante. Siempre hay energúmenos que aprovechan el anonimato de un gran estadio para insultar. Y denunciar este tipo de conductas racistas tenemos que hacerlo entre todos. Pero, repito, España es un país tolerante", añade en su charla con el diario MARCA.

En la conversación también se muestra confiado con la posibilidad de que España albergue el Mundial de fútbol de 2030 de manera conjunta con Portugal y Marruecos. Además, reconoce que sigue abierta la opción de revitalizar el sueño de una candidatura olímpica para Juegos de Invierno, aunque no menciona unos Juegos de Verano en Madrid.

Sánchez y Feijóo, antes de comenzar su único cara a cara de la campaña

"Cuando fui a Marruecos nada más ser investido presidente del Gobierno en 2018, se decía que vaya ocurrencia un Mundial entre España y Marruecos. Hoy podemos decir que ese Mundial entre Portugal, España y Marruecos está cerca de poder convertirse en una realidad en 2030", señala sobre la oportunidad de coorganizar la Copa del Mundo de fútbol.

"Lo que quiero decir con esto es que este es un Gobierno, y yo en particular, que desde luego si podemos celebrar eventos deportivos internacionales como puedan ser unos Juegos de Invierno o unos Mundiales, lo vamos a hacer. Es proyección internacional, es deporte, es economía, es desarrollo y beneficio para el conjunto del país", añade. En ocho días se descubrirá si podrá seguir al frente de estos planes.

Sigue los temas que te interesan