Xavi Hernández: "Para mí el Real Madrid es favorito, hay que ser honestos"

El FC Barcelona viaja a Madrid para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas de la noche. Un duelo que tendrá lugar este jueves y que enfrentará a los dos grandes del fútbol español para intentar conseguir una plaza en la gran final de la competición.

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa de El Clásico para analizar la situación de su equipo y también la de su rival, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti. Los azulgranas llegan en un momento complicado al partido ya que vienen de caer eliminados de la Europa League y también de perder parte de su ventaja como líder de La Liga ante el Almería.

Además, el técnico catalán sabe que llega con muchas bajas a este Clásico y es que tiene tres ausencias importantes en el frente del ataque. Xavi no podrá contar ni con Robert Lewandowski, ni con Pedri ni tampoco con Ousmane Dembélé. La mejor noticia es que podrá recuperar a Ansu Fati a pesar de que el delantero español no está realizando una gran temporada.

Ansu Fati, en el partido ante el Espanyol. REUTERS

Cómo juega el Madrid

"El Real Madrid es un equipo que no te domina en muchos momentos, pero que con dos o tres pases se plantan en tu portería. Ya lo sufrimos en Liga donde nos ganaron bien, aunque nosotros también ganamos en la Supercopa. Espero que sea un partido distinto y un formato diferente. Creo que todo se decidirá en el Camp Nou. Vamos a salir a ganar y a demostrar nuestra personalidad".

Mucho en juego

"Para nosotros es una semifinal de Copa y un Clásico. Es un título. El Real Madrid sigue siendo favorito porque es el actual campeón de Liga y Champions. Los dos equipos llegamos con bajas y no creo que la Supercopa influya mucho. Es un rival muy difícil. Llegan bien tras los de Liverpool a pesar del empate contra el Atleti".

La importancia de las bajas

"Las bajas pueden marcar diferencias. Queremos ser protagonistas con el balón. Hay que minimizar cualquier pérdida. Ellos te pueden hacer daño en las contras con jugadores como Vinicius y Rodrygo. Pero también desde el físico. Es un partido de personalidad y queremos implantar nuestro modelo de juego".

Situación de Ansu Fati

"Ansu ha vuelto con el grupo. Solo tenía una contusión. Tiene buenas sensaciones y queremos que sea importante para el equipo".

Cómo llega el equipo

"El aspecto mental se trabaja a diario. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Es una competición distinta. En Copa hemos estado muy bien. Tenemos que dar el 100% a pesar de las bajas. Es una buena oportunidad para reaccionar".

La situación de Ferran Torres

"Yo le digo que tengo confianza en él. Soy uno de los culpables de que esté aquí en el Barça. Contra el Cádiz jugó muy bien y lo necesitaba. Le damos confianza para que sea importante. Debe serlo en el presente y en el futuro. Tiene que demostrar que tiene capacidad para marcar diferencias en el Barça".

Ferran Torres se lamenta tras una acción fallada. REUTERS

El Real Madrid, favorito

"Mi argumento es que el Real Madrid viene de ganar los últimos títulos importantes. Nosotros estamos en construcción. Nosotros ganamos en la Supercopa jugando bien, pero ellos son favoritos. Vienen de golear al Liverpool. Creo que hay que ser honesto, pero tenemos bazas para hacerles daño. Les hicimos daño el año pasado y este también. Visualizo una eliminatoria muy igualada".

La importancia de Pedri

"Es un futbolista capital para nosotros. Ha crecido mucho. Ahora marca más goles y da más asistencias. Nos da pausa y juego por dentro, algo que otros no tienen. Son bajas importantes también las de Lewandowski y Dembélé, pero podemos competir igualmente".

Visitas al Bernabéu

"Voy con ilusión y ganas. Soy muy culé y me gusta dentro de la rivalidad futbolística y sana. A mí me motiva más que otros partidos. Me pone. Me gustaría jugar y me gustaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu. Por eso les digo a mis jugadores que se atrevan y sean valientes en estos partidos".

Dudas tras los últimos partidos

"Creo que llegamos bien. Si nos centramos en estos dos últimos partidos, quizás un poco peor. Estamos líderes en Liga y en semifinales de Copa. Venimos de ganar la Supercopa y de competir en Europa. El año pasado estábamos mucho peor. Hemos sido inferior a los rivales en muy pocas ocasiones. La película es buena, no podemos quedarnos con los últimos dos partidos".

Miedo a perder el buen trabajo

"Lo que nos pueden aportar las dudas son cosas negativas. Tenemos una gran oportunidad de ganar Liga y Copa. Hemos competido bien hasta ahora, también contra el Real Madrid. Mañana saldremos igual, a dominar el partido con personalidad. Puedes ganar, empatar o perder, pero hay que demostrar nuestra personalidad. Ese es el camino".

Al Bernabéu tras dos decepciones

"Todos los partidos te marcan. A partir de ahora, todo es decisivo. Si ganamos al Valencia el domingo o no, también te marca. En un equipo como el Barça, todo te marca, como la derrota contra el Almería. No estamos en sobresaliente, estamos en notable alto. El año pasado estábamos en un insuficiente. Hay que saber desde dónde se viene y competir. Pero mañana es otra historia. Entiendo la crítica, pero es una oportunidad. Estoy contento de ser entrenador del Barça. Estoy eufórico de ver desde dónde venimos".

Mensaje hacia la afición del Barça

"No hay cagómetro. Nosotros estamos bien. Siempre analizamos la derrota. El otro día no defendimos bien el gol y no atacamos bien. Y hemos analizado eso. Ahora, el jueves será otra historia. Estamos en una posición idónea para conseguir dos títulos a pesar de lo de Europa. Estamos en semifinales de Copa y con ventaja de siete puntos en Liga. Estamos disfrutando de eso. Se puede torcer, sí, pero trabajamos para que eso no ocurra".

El 'Caso Negreira' en El Clásico

"Sobre los árbitros... que lo hagan de la mejor manera posible. Nunca nos han ayudado. Yo tengo esa sensación. Han arbitrado y lo han hecho lo mejor posible. Que piten lo justo porque a nadie le gustan las trampas".

Xavi Hernández, en rueda de prensa EFE

El mensaje del club

"Conozco el club y su entorno. Sé por dónde van siempre los tiros. Los mensajes no afectan a los jugadores. Estamos en una posición perfecta para competir por los títulos. No nos tiene que afectar lo que viene de fuera. Si ganábamos en Almería creo que era la mejor puntuación de la historia de La Liga. Se ha dicho muy poco de esto. Perdimos una buena oportunidad en Almería, sí, pero estamos en una posición perfecta".

Conversación en el vestuario

"Tampoco voy a descubrir cosas internas. Hemos tenido una charla. Los jugadores se dicen las cosas a la cara. Pero está todo bien y tranquilo. Solo queremos salir y competir".

Recuerdos de los Clásicos

"Me acuerdo del 2-6 por supuesto. Hemos tenido partidos importantes, títulos, remontadas. Son muchos años y tengo muy buenos recuerdos. Pero ahora es otra historia".

Mensaje para los jóvenes

"Es un privilegio. Son oportunidades. Es estar en el Barça y jugar el partido más importante del mundo. Es el máximo rival y hay que ganarles. Disfrutar de estar en el campo e intentar llevarse el partido".

La figura del joven Alarcón

"Todos son opciones y soluciones. El otro día entró cuando íbamos perdiendo en Almería. Puede jugar en banda y de nueve. Es rápido, con gol, creo que puede ser muy útil. Tengo mucha confianza en él".

Recuerdo de los Clásicos calientes

"Ahora hay un ambiente de fair play. Tenemos un respeto, unos valores y a partir de ahí que gane el mejor. Eso es lo que debe reinar en un partido como este".

La importancia de la victoria

"A nosotros nos iríamos bien una victoria. Va a ser un partido muy competido, pero quedará otro en abril en el Camp Nou. Queremos dominar todas las fases del juego".

El enfrentamiento entre Araujo y Vinicius

"Araujo dónde esté es ganador de duelos, de espacios. Es muy poderoso y muy importante. Es uno de los mejores del mundo. Es fundamental para nosotros si juega de lateral o si juega de central. Le valoramos mucho".

Firmar una derrota por la mínima

"No pactamos eso. Tenemos que ganar. Está claro. Luego se dan situaciones en el juego, pero la intención es salir a ganar siempre. No firmamos eso".

