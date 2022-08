Girona - Getafe, hoy en directo | Jornada 2 de La Liga, partido de fútbol en vivo

Sin puntos tras caer derrotados en la primera jornada de LaLiga Santander, el Girona y el Getafe se medirán en el Estadio Municipal de Montilivi con el protagonismo de Cristian Portugués "Portu", que volverá a la que un día fue su casa y desde donde cambió su carrera después de completar tres temporadas exitosas.



Ahora, en el Getafe, Portu pelea por recuperar su mejor versión, aquella que asombró en el Girona y que llamó la atención de clubes de mayor relumbrón como la Real Sociedad, capaz de desembolsar diez millones de euros en el verano de 2019 para hacerse con sus servicios.



Portu genera buenos recuerdos en Montilivi, un escenario en el que no ha vuelto a pisar. En el club catalán, fue clave en el ascenso del Girona en el curso 2016/17 y una pieza importante en la meritoria décima posición de la siguiente temporada. Sin embargo, en su última campaña, no pudo evitar el descenso del Girona y en total firmó 29 tantos a lo largo de los 115 duelos que disputó en sus tres campañas con la camiseta del cuadro catalán.

[Las 10 claves de la primera jornada de La Liga: Xavi tropieza, Vinicius se exhibe y Baena se presenta]



De más a menos en la Real Sociedad, tras otros tres cursos vistiendo la elástica 'Txuri-Urdin', decidió cambiar de aires este verano y firmó una cesión con el Getafe. De momento, tras acaparar mucho protagonismo durante la pretemporada, fue suplente en el estreno de su equipo frente al Atlético de Madrid.



Sin embargo, dejó buenos minutos en la segunda parte y se disputa con Carles Aleñá un puesto en el once. Podría ser el único cambio de Quique Sánchez Flores, que sigue sin poder contar con los lesionados Damián Suárez y Luis Milla. También está en la enfermería el último recién llegado, el central Omar Alderete, que deberá esperar para debutar.



Con Portu o sin Portu, la alineación del Getafe será continuista por dos razones: no tiene mucho más banquillo porque aún tiene que completar la primera plantilla con nuevos fichajes -contará de nuevo con varios canteranos-, y la imagen frente al Atlético, pese a perder 0-3, fue bastante buena con minutos de buen juego y muchas ocasiones que no aprovecharon los hombres de ataque.



En el otro lado, Montilivi se reencontrará con el fútbol de Primera 1.198 días después. La última tarde en la elite se cerró con una derrota ante el Levante (1-2): fue el 12 de mayo de 2019, todavía con Eusebio Sacristán como técnico.



Ahora, el Girona buscará dar los primeros pasos hacia el objetivo de la permanencia después de regresar a Primera División con una derrota ajustada ante el Valencia (1-0).



Mientras tanto, el director deportivo del club catalán, Quique Cárcel, sigue trabajando en la confección de la plantilla. Aún faltan por llegar uno o dos porteros, un centrocampista defensivo y un delantero.



Por el momento se han fichado ocho jugadores. En Mestalla ya fueron titulares Yan Couto, David López, Rodrigo Riquelme y Taty Castellanos. Y Miguel Gutiérrez y Yangel Herrera salieron desde el banquillo.



El viernes se oficializaron dos nuevas cesiones: el defensa Javi Hernández, que ya podría debutar este lunes, y el Girona está pendiente de inscribir al atacante Reinier Jesus, cedido por el Madrid.



Míchel Sánchez tiene las bajas por lesión de Borja García, Iván Martín e Ibrahima Kébé, pero recupera al central Bernardo Espinosa. Yan Couto y Arnau Martínez, en la derecha, y Valery Fernández y Miguel, en la izquierda, pugnan por la titularidad en los carriles del 5-2-2-1 catalán.

- Alineaciones probables:

Girona: Juan Carlos; Yan Couto, Bueno, David López, Juanpe, Miguel Gutiérrez; Aleix García, Terrats; Samu Sáiz, Riquelme; y Taty Castellanos.



Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Duarte, Angileri; Portu, Arambarri, Maksimovic; Mayoral y Ünal.



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: Estadio Municipal de Montilivi

- Horario y dónde verlo por televisión:

El encuentro entre Girona y Getafe, correspondiente a la jornada 2 de La Liga podrá seguirse por televisión en Movistar+ LaLiga. Está previsto que dé comienzo a las 22:00 de hoy lunes 22 de agosto de 2022. Además, se puede seguir en directo el minuto a minuto gracias a la cobertura de EL ESPAÑOL.

Sigue los temas que te interesan