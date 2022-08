Elche - Almería, hoy en directo | Jornada 2 de La Liga, partido de fútbol en vivo

Elche y Almería se enfrentan este lunes en el Martínez Valero en busca de sus primeros puntos en la competición en un duelo de equipos llamados a pelear por la permanencia que quieren comenzar a abrir hueco sobre el descenso.

El equipo ilicitano llega a la cita tras haber caído con contundencia en su la primera jornada ante el Betis (3-0) víctima de una temprana expulsión y de graves errores defensivos, mientras que el Almería no pudo sumar en su estreno ante el Madrid, aunque presentó batalla y estuvo cerca de la sorpresa (1-2).

Las principales novedades en el equipo ilicitano serán la presencia en la citación del último fichaje, el portugués Domingos Quina, y el regreso de jugadores como los argentinos Javier Pastore, Lucas Boyé y Raúl Guti, ausentes en la primera jornada por problemas físicos.

El Elche no podrá contar en el estreno ante su afición con el central John Chetauya, expulsado en Sevilla, ni con su capitán Gonzalo Verdú, aún convaleciente de la operación de pubis a la que se sometió hace varias semanas.

[Las 10 claves de la primera jornada de La Liga: Xavi tropieza, Vinicius se exhibe y Baena se presenta]

A estas bajas se une la del extremo Fidel Chaves, con una lesión muscular que le tendrá fuera del equipo al menos tres semanas.

Francisco, que vuelve a cruzarse en el camino del equipo en el que jugó y entrenó, no ha dado pistas sobre la posible alineación, aunque es probable que algunos de los fichajes se asomen al equipo, como el lateral Pol Lirola o el centrocampista Álex Collado.

También es una incógnita el sistema de juego, ya que el almeriense suele alternar la de tres con la clásica línea de cuatro, y las posiciones en el eje de la zaga, ya que el chileno Enzo Roco podría perder su puesto ante su mala actuación en Sevilla.

Los almerienses buscan estrenarse en su retorno a Primera División ante un rival al que nunca le ganó en esta categoría, en la que perdió en sus dos visitas anteriores a Elche, aunque ahora llega con mejores sensaciones tras la buena imagen dada la semana pasada, a pesar de la derrota, contra todo un Real Madrid.

Y es que el Almería del técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' dominó durante 60 minutos en el marcador frente al Real Madrid, con fases también de control del juego, que no de dominio, si bien al final fue exigido por el equipo del italiano Carlo Ancelotti hasta claudicar.

Está claro que el partido de Elche requiere otras exigencias porque ser un rival, en teoría, que persigue los mismos objetivos que los de Rubi, que baraja un cambio en el sistema para mantener más el balón. Ante el Real Madrid jugaron con tres centrales, pero también con Juan Brandariz ‘Chumi’ en el lateral derecho, una situación l que podría repetirse, salvo que en las últimas horas sean inscritos los laterales Alejandro Pozo y/o Mendes.

El técnico catalán espera que "de aquí al lunes" el club solvente los problemas con el límite salarial y pueda inscribir a algunos futbolistas, una faceta en la que sería importante la presencia bien del joven lateral diestro sevillano o del jugador francoguineano, que llegó procedente del L'Orient francés.

En el once del Almería no se prevén muchos cambios, con Iñigo Eguaras, que dio un excelente rendimiento ante los madridistas, de nuevo en el medio campo junto al portugués Samú Costa y al argentino Lucas Robertone, a la espera de esos jugadores aún no inscritos y de la posible llegada de algún fichaje más, con opciones de un posible trueque entre José Carlos Lazo y el espanyolista Adrián Embarba.

- Alineaciones probables:

Elche: Edgar Badía; Lirola, Roco, Bigas, Mojica; Collado, Mascarrell, Gumbau, Pere Milla, Roger y Boyé.

Almería: Fernando; Chumi, Kaiky, Ely, Babic, Akieme; Robertone, Samú Costa, Eguaras, Ramazani; y Sadiq Umar.

Árbitro: Díaz de Mera (C. Castellanomanchego).

Estadio: Estadio Martínez Valero

- Horario y dónde verlo por televisión:

El encuentro entre Elche y Almería, correspondiente a la jornada 2 de La Liga podrá seguirse por televisión en DAZN LaLiga. Está previsto que dé comienzo a las 20:00 de hoy lunes 22 de agosto de 2022. Además, se puede seguir en directo el minuto a minuto gracias a la cobertura de EL ESPAÑOL.

Sigue los temas que te interesan