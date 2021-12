Gerard Piqué se 'engancha' con Toni Freixa en Twitter por el 'caso Dembélé'

El bombazo de la ruptura de las negociaciones entre Ousmane Dembélé y el Barça por la renovación del delantero francés cierra un 2021 de espanto en el club catalán. Frenazo al nuevo contrato del futbolista, que debía ir acompañado de una rebaja salarial que permitiera inscribir a Ferran Torres. El 'no' del agente a la oferta azulgrana lo paraliza todo y abre un nuevo frente de guerra que ya ha enfrentado a Gerard Piqué contra un exdirectivo, Toni Freixa.

Todo surgió a raíz de la noticia sobre el fracaso en las conversaciones del Barça con Dembélé. El periodista Alfredo Martínez, de Onda Cero, cargó contra el francés por su actitud y desencadenó lo que vino después: "Dembelé le costó al Barcelona 105 M€ más 20 en variables de traspaso. Ha cobrado cerca de 17 M entre fijo y variables durante estos 4 años. Se ha pasado más de la mitad el tiempo lesionado. Si cree que debe exigir más está en su derecho pero, lo siento, no se lo merece", escribió.

Freixa, que estaba en el Barça cuando se fichó a Dembélé, defendió la contratación del jugador y su postura ante las actuales negociaciones: "Alfredo, lo marca el mercado, no sus merecimientos. Si otros clubes pagan más, es lógico que su agente busque el mejor contrato", escribió.

El periodista volvió a replicar: "No he dicho que no sea lógico. Algo de agradecimiento por lo recibido y que casi lo ha devuelto no está de más. No creo que la oferta del Barcelona sea indigna. Que disfrute de su luna de miel. Muy profesional todo por su parte".

Freixa dio un último hachazo: "Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición es de traca". Ese mensaje hizo estallar a Piqué que, lejos de defender al que todavía es su compañero, atacó directamente al exdirectivo culé.

Piqué escribió: "No generalices con el "así son los jugadores". Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores". Lío montado.

