Gary Neville, contrario a la Superliga, encendió la mecha diciendo que el Liverpool no debería volver a cantar el 'You'll never walk alone'. Klopp, que también ha rechazado la nueva competición, estalló:

"Tenemos todo el derecho del mundo para cantar ese himno. Es nuestro himno, no su himno. No lo entiende, de todas formas. No me gustan ese tipo de cosas. Entiendo que se hable y tampoco me gusta. Pero no hablaré de otros equipos así porque lo haría de manera emocional. Desearía que Gary Neville estuviera en algún lugar concreto y no en todas partes, donde esté el dinero. Estaba en el United, ahora en Sky, donde está el dinero. No olvides que nosotros no tenemos nada que ver con esto, estamos en la misma situación que tú. Nos llegó la información y aún así tenemos que jugar".