Guerra entre el Barça y el Sevilla en redes: la fuerte polémica en Twitter

La noche acabó encendida entre barcelonistas y sevillistas. El pase a la final del Barça a costa del Sevilla, que tenía una ventaja de 2-0 de la ida, ha dado mucho de qué hablar en redes partiendo de la polémica del partido: la segunda amarilla de Mingueza que no vio y la posible mano de Lenglet dentro del área en la prórroga. Aunque en el lado culé se la tenían guardada a los hispalenses de antes.

La remontada del Barça sirvió para recordar tuits pasados y que los azulgrana se tomaran su venganza particular por las burlas recibidas desde el sector sevillista durante las últimas semanas. Carles Puyol fue uno de los grandes protagonistas, pero hubo otro tuit sobre el que rondó la polémica y la tensión.

Se trató de un dardo que lanzó el club catalán a través de su cuenta de Twitter en inglés. El Barcelona quiso rescatar un tuit pasado del Sevilla, del pasado 17 de febrero, cuando el equipo azulgrana cayó humillado en Champions League contra el PSG tras el recital de Mbappé. La imagen del delantero galo siendo perseguido por Piqué se hizo muy viral y fue aprovechada por el Sevilla para hacer un meme.

Football is about respect. 𝘉𝘰𝘯𝘢 𝘯𝘪𝘵. https://t.co/TW5WFgkjle — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

Sobre Piqué aparecía "Europa League" y sobre Mbappé, "Sevilla in the Champions League last 16" (El Sevilla en los octavos de Champions). La broma, aunque en el fondo no se metía con el Barcelona, no sentó muy bien en Can Barça y se la guardaron durante varias semanas. En inglés, la cuenta culé respondió: "Football is about respect. Bona nit" ("El fútbol es una cuestión de respetos. Buenas noches").

Pique de Puyol

En cuanto a lo de Puyol, el excapitán del Barcelona, leyenda de la entidad, quiso desear "buenas noches" a Suso, futbolista del Sevilla, citando el tuit que colgó el pasado 11 de febrero, horas después del 2-0 de los de Lopetegui en la ida de la eliminatoria copera. Suso se mofó de unas palabras de Pedri tras el choque: "Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR que es el que decide".

Puyol, además, respondió también a un tuitero que le preguntó: "¿Tú también Carles?". El excapitán azulgrana no se mordió la lengua: "¿También qué? Para mí siempre hay que respetar a los compañeros, y tan importante es saber perder como saber ganar, Pedri no se merecía eso, y en el fútbol todo vuelve. Buenas noches".

