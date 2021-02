El Getafe recupera la solidez perdida y se reencuentra con la victoria goleando al Valencia

Victoria muy convincente del Getafe ante un Valencia en continua caída libre. Los de Bordalás volvieron a recordar a este equipo que coqueteaba el año pasado con la Europa League gracias a una enorme pegada en la parte ofensiva y un trabajo incansable en la defensa, cerrando todos los huecos a los jugadores de talento del Valencia [Getafe 3-0 Valencia: Narración y estadísticas].

El tanto de Arambarri antes del descanso dejó muy tocado al equipo de Javi Gracia que hasta ese momento no había sufrido demasiado. Sin embargo, en la segunda parte, y tras la expulsión, el Valencia se fue poco a poco diluyendo hasta no ser rival para un Getafe que se reencuentra con su mejor versión.

El Getafe se llevó un merecido triunfo en un partido que dominó casi desde el principio, a pesar de que la primera parte fue mucho más igualada que la segunda. El choque comenzó con mucho ritmo por parte de ambos equipos, siempre cuidando más la defensa que el ataque. Los de Bordalás tenían un plan claro, hacer daño a la contra y atacar mucho por banda a los de Javi Gracia. Con esa intención consumieron el primer tramo del encuentro.

A medida que el Valencia se fue recuperando de ese empuje inicial de los locales, el partido se fue convirtiendo en una batalla cuerpo a cuerpo donde siempre ganaba el Getafe. En ocasiones, al borde del reglamento, los de Bordalás se emplearon con dureza para no dejar pensar a los hombres con más talento del cuadro visitante. Kang In-Lee era el más buscado y el que más tiempo pasaba en el suelo entre gestos de dolor. Tanta falta y tanto parón terminó con el ritmo inicial.

Sin embargo, tanta intensidad y tanto choque dieron paso al golazo del partido y seguramente de la jornada, el 1-0 de Arambarri. El centrocampista del Getafe, casi en el primer acercamiento, por llamarlo de alguna forma, del partido, se sacó un latigazo impresionante de semi volea que se coló por toda la escuadra. Cillesen, que voló para intentar salvar el tanto, llegó a tocar el balón, pero no pudo evitarlo. Ese gol al borde del descanso ponía en ventaja al Getafe y encarrilaba el triunfo.

Arambarri celebra su gol ante el Valencia con Maksimovic EFE

Ya en el segundo tiempo se produjo la jugada polémica del partido. Racic cedió un balón atrás a Diakhaby que cerca del círculo central fallaba en el control y perdía la posesión. Al intentar enmendar su error, golpeó con fuerza a Maksimovic siendo el último y sin que hubiera ningún otro compañero que hubiera podido interceptar al atacante que se marchaba solo contra Cillesen. El colegiado no lo dudó y le mostró la tarjeta roja.

El Getafe sentencia

Tras la expulsión, el Valencia quedó algo descolocado y el Getafe tuvo dos buenas ocasiones para duplicar su renta. Primero Cabaco y después Unal tuvieron el segundo a un golpe de chispa y precisión. Sin embargo, cinco minutos después, en el 55, Jaime Mata sí ponía la sentencia. Saque en largo de David Soria, peinada hacia atrás de Unal y Mata, tras controlar, fusilaba la meta del Valencia y ponía el 2-0. Mucha tierra de por medio.

A partir de ese momento, con la expulsión y el segundo tanto casi seguidos, el Valencia quedó bastante anestesiado, sin capacidad de reacción. El desastre pudo ser aún mayor porque en el minuto 76 Figueroa Vázquez expulsaba a Gabriel Paulista, de nuevo al zancadillear a Mata cuando se iba solo hacia la portería. Sin embargo, el VAR intervino para indicar que había fuera de juego del delantero en el inicio de la jugada y la expulsión fue anulada.

Los de Javi Gracia se salvaban de un descalabro mayor, pero no mostraban ningún atisbo de intentar ir a por algún tanto. El Getafe seguía llegando con facilidad y, gracias a ello, no dejaban al Valencia salir de la cueva. Aleñá, que había salido unos minutos antes junto a Kubo y Timor, puso en el minuto 87 el tercer y definitivo gol del partido al aprovechar un rechace suelto en el área para definir a bote pronto. La goleada pudo ser mayor si Kubo, que también tuvo la suya, no se hubiera topado, primero con Cillesen y después con el poste. Al final, victoria clara y merecida para el Getafe.

Getafe 3-0 Valencia

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabaco (Sofian, 64'), Olivera; Nyom (Kubo, 85'), Arambarri (Timor, 85'), Maksimovic, Cucurella; Enes Unal (Cucho Hernández, 73') y Mata (Aleñá, 85').



Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Diakhaby, Gayà; Wass (Oliva, 81'), Soler (Cutrone, 81'), Racic (Gameiro, 68'), Musah (Guillamón, 55'); Kang In y Maxi.



Goles: 1-0 37' Arambarri; 2-0 54' Mata; 3-0 86' Aleñá.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz). Amonestó a Enes Unal (13'), Djené (28'), Cabaco (30'), Cucurella (58'), Nyom (76'), del Getafe; y a Correia (7'), del Valencia. Expulsó a Diakhaby (51'), del Valencia.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander, disputado a puerta cerrada y sin público en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (Madrid).