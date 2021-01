Carlos Soler deja helado Pucela y le da un triunfo vital al Valencia

Agónica victoria del Valencia ante el Valladolid con un solitario gol de Carlos Soler en la segunda mitad. Los de Javi Gracia fueron mejores en la primera mitad, sin embargo, tras el paso por vestuarios se diluyeron como un azucarillo ante el empuje de los de Sergio González, que no supieron materializar con goles el peligro creado [Real Valladolid 0-1 Valencia: Narración y estadísticas].

El tanto de Carlos Soler en el minuto 76 con un zapatazo desde la frontal del área terminó significando una victoria vital para los valencianistas que cortan así su mala racha. No ganaban en Liga desde que enfrentaron al Real Madrid en Mestalla. La acción, en la que Masip pudo hacer bastante más, condenó a los de Zorrilla que se quedaron en shock bajo el frío vallisoletano.

Buena salida del equipo de Javi Gracia en el Estadio José Zorrila, con mucha decisión y presionando arriba al conjunto pucelano. Las bandas eran su mayor filón ofensivo aprovechando la profundidad de dos laterales como Gayá y Correia. El lateral de la selección española es el alma de este Valencia que tantos símbolos ha perdido en las últimas temporadas. Por su parte, el Valladolid también buscó sus opciones cargando su juego por la banda izquierda. Roque Mesa mandó un balón al lateral de la red en su primer acercamiento.

No obstante, en la primera mitad, la batuta la llevaba el equipo visitante. Tenía el control del balón y se lanzaban rápidamente en busca de la portería rival. Sin embargo, en la zona clave, faltaba algo de frescura y claridad. En el minuto 15 Cheryshev tuvo una clarísima ocasión tras un centro raso de Correia desde la derecha. El ruso controló dentro del área, se dio la vuelta y disparó, pero su lanzamiento salió mordido y blandito a las manos de Masip.

Más clara la tuvo Gayá con un lanzamiento que podría haber supuesto uno de los goles de la temporada. El lateral del Valencia empaló de primeras un balón que caía a la banda izquierda y con tiro cruzado espectacular se topaba con la cruceta. En el rechace, Soler lo intentaba de nuevo, pero esta vez era Masip quien mantenía a cero su portería. El Valladolid, que intentaba explotar las contras, respiraba aliviado. El meta local había sido uno de los mejores en un primer tiempo donde los de Javi Gracia merecieron más.

Kang-In Lee conduce el balón EFE

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el guion del partido cambió por completo. Debió ser intensa la charla de Sergio González durante el descanso o el frío empezó a hacer mella en los valencianistas, que fueron superados claramente por su rival. El Valladolid llegaba una y otra vez por ambas bandas, pero le faltaba acierto en la finalización.

Weissman tuvo una clarísima tras un centro medido desde la izquierda, pero al delantero del Valladolid le faltaron solo unos centímetros para poder rematar cuando entraba solo por el corazón del área pequeña. Los acercamientos se sucedían, pero el Valencia iba poco a poco despertando y resistiendo el vendaval.

Soler ejecuta

Y cuando menos lo esperaban tanto valencianistas como pucelanos, llegó el tanto de Carlos Soler. En el minuto 76, una jugada de Gayá por banda izquierda que parecía no tener futuro terminó en los pies del centrocampista del Valencia que armó la pierna y sacó un potente latigazo. A pesar de la violencia del disparo, carecía de colocación, pero un efecto extraño despistó a Masip que no acertó a despejar el balón, el cual se coló en su portería para decepción de los locales. Cuando más había sufrido el Valencia y tras haber reclamado un penalti el Valladolid, no señalado por fuera de juego previo, saltaba la sorpresa.

A partir de ese momento, los locales se lanzaron en busca del milagro y con la esperanza de encontrar el gol del empate, un tanto que no terminó llegando a pesar de que estuvo muy cerca. Por el camino, Manu Vallejo dejó dos nuevos sustos. El delantero del Valencia, que había salido en el minuto 73, marcó un gol de pillo en el 86 tras recoger un balón suelto en el área. Sin embargo, fue anulado por posición antireglamentaria. Después, tras una cabalgada de Musah por banda derecha, se quedó solo ante Masip, pero no acertó a definir con soltura. En la última jugada del partido, el Valladolid tuvo el empate con un balón colgado al área, pero el saque de falta, que botó y que nadie desvió, se estrelló en el poste de la portería de Jaume Domenech. Al final triunfo vital del Valencia que se aleja del descenso.

Real Valladolid 0-1 Valencia

Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Orellana, 81'), Bruno, Javi Sánchez, Nacho; Fede San Emeterio; Jota (Guardiola, 81'), Roque Mesa (Alcaraz, 81'), Kike Pérez (Hervías, 69'), Toni Villa (Óscar Plano, 67'); Weissman.



Valencia C.F: Domenech; Wass (Lato, 90'), Diakhaby, Guillamón, Gayá; Racic, Thierry Correia, Carlos Soler, Cheryshev (Musah, 90'); Maxi Gómez, Kang-In Lee (Manu Vallejo, 73').



Goles: 0-1, 76' Soler.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité balear). Mostró cartulina amarilla a Bruno González (22'), Orellana (85'), del Real Valladolid, y a Carlos Soler (57'), Diakhaby (82'), Thierry Correia (90'), del Valencia.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla. Antes del inicio, los jugadores del Real Valladolid mostraron una camiseta con el lema Fuerza Eusebio, para apoyar al exjugador, Eusebio Sacristán, que continúa en estado grave tras haber sido operado de una hemorragia cerebral el pasado 31 de diciembre.