El Eibar amplía su buen momento y pasa por encima del Granada

El Eibar logró su primera victoria de la temporada 2020-21 en Ipurua, gracias a un doblete de una de las jóvenes perlas del fútbol español, Bryan Gil, que liquidó al Granada y frenó su progresión. [Narración y estadísticas: Eibar 2-0 Granada]

El zurdo internacional sub21 de Barbate se echó el equipo a la espalda en un pesado terreno de juego y con las condiciones que eran aparentemente más desfavorables para un jugador de sus características. Este triunfo impulsa al Eibar, que pone tierra de por medio con el descenso, mientras que el Granada frena en sus intentos de acercarse a zona europea.



Pese a no haber cumplido aún veinte años, Bryan Gil, cedido por el Sevilla, está demostrando su categoría y calidad gracias a la confianza y continuidad que le está dando José Luis Mendilíbar. No solo se estrenó como goleador en La Liga, lo hizo por partida doble y para dar además la primera victoria en casa al cuadro armero.



El andaluz se ha convertido en el nuevo 'puñal' del conjunto de Mendilíbar, que esta vez sí que pudo exprimir su apuesta tradicionalmente valiente, algo complicado ante un oponente tan bien ordenado como el de Diego Martínez, que se mantiene en la pelea para repetir clasificación europea.



Bryan Gil fue el protagonista de algunas de las mejores acciones en la primera mitad de un partido que según avanzó se volvió cada vez más trabado, con dificultad de los dos equipos para controlar el balón por el abundante agua que caía sobre el césped y con un juego parejo de lucha continúa y trabajo sordo por parte los 22 jugadores.

Imagen del Eibar - Granada La Liga

Llegan los goles

Pero la auténtica explosión del zurdo jugador local no llegó hasta después del descanso. El joven internacional fue el que desniveló el partido. Abrió la cuenta al aprovechar un rechace del meta granadinista al lanzamiento de un penalti de Edu Exposito que había cometido el venezolano Yangel Herrera sobre Sergi Enrich.



No contento con ello, y pese a que Diego Martínez apostó por un triple cambio para cambiar la decoración y a que Luis Suárez tuvo en sus botas el empate, apuntilló el partido con un disparo muy ajustado al palo izquierdo y sin apenas hueco.



Con la victoria prácticamente zanjada el Eibar pudo incrementar incluso su ventaja ante un Granada que ya había cedido al festival de Bryan Gil.

Eibar 2-0 Granada

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Bigas, Soares; Diop, Expósito; Bryan Gil, Inui (Arbilla, 67'), Enrich (Muto, 74') y Kike García (Sergio García, 90').



Granada: Rui Silva; Quini, Vallejo, Germán Sánchez, Neva (Víctor Díaz, 76'); Gonalons (Soro, 66'), Herrera, Kenedy (Eteki, m.65), Súarez, Puertas y Soldado (Molina, 65').



Goles: 1-0, 55' Bryan Gil. 2-0, 76' Bryan Gil.



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Diop y Expósito, y al visitante Germán Sánchez.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga disputado en el estadio de Ipurua a puerta cerrada. Terreno de juego muy pesado a consecuencia de la abundante lluvia caída durante toda la semana.