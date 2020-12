Messi acude al rescate de un Barça en horas bajas

Victoria agónica del Barça ante un combativo Levante que en la primera mitad dispuso de alguna ocasión para haber marcado algún en el Camp Nou. Sin embargo, en el segundo tiempo, los de Paco López se encerraron atrás y el Barça, poco a poco, fue minando la moral de su rival hasta que consiguieron derriba su muralla defensiva [FC Barcelona 1-0 Levante UD: Narración y estadísticas].

En la segunda mitad apareció Leo Messi para hacer el único tanto del partido gracias a un error del equipo granota, que no pudo resistir más el asedio del conjunto azulgrana. El futbolista argentino recibió un gran pase de De Jong, encaró la meta rival y batió a Aitor Fernández con un potente disparo cruzado que tocó en el poste antes de entrar.

Sufrió el Barça y mucho ante un Levante que mostró más coraje que fútbol, especialmente en una segunda mitad donde se echó atrás ante los ataque del conjunto azulgrana. En la primera mitad inquietó la meta de Ter Stegen, pero el gol de Messi puso fin a la resistencia granota. Aún así, en las últimas jugadas del partido volvieron a meter el miedo en el cuerpo a los de Koeman.

El partido comenzó de forma muy pareja para ambos equipos, con muchas ocasiones y alternativas. Nadie era capaz de tener el control de la situación y las llegadas se sucedían. La primera del Barça fue obra de Coutinho tras una buena llegada de Dest por banda derecha, pero su disparo se marchó alto. El Barça intentaba tener la posesión del esférico, pero su dominio era estéril, ya que el Levante necesitaba muy poco para crear peligro, especialmente con desmarques de ruptura a la espalda de los centrales.

De Frutos tuvo una de las más claras del partido en el minuto 12 cuando se quedó solo ante Ter Stegen dentro del área. El extremo del Levante remató de zurda, pero su disparo salió muy centrado y el meta alemán pudo sacar una mano providencial. Se salvaba el Barça del primero. El Barça intentaba responder por mediación de Braithwaite con un disparo desde el pico del área, pero Aitor se lucía con una buena parada. Eran los mejores minutos del Levante, que estuvo a punto de abrir la lata de nuevo con una ocasión de Dani Gómez, pero su disparo se marchó alto tras un pase excelente de Roger.

El Barça recibió los avisos y se puso manos a la obra para intentar frenar el desastre. En el minuto 21 llegaron las ocasiones más claras de la primera mitad. Messi colgaba con mimo una falta y Griezmann cabeceaba a boca jarro, pero su remate era repelido por Aitor Fernández. En el rechace, Lenglet, solo y sin portero, la echaba alta. Koeman no se lo podía creer.

A partir de este momento, los locales crecieron en el juego y su dominio, aunque no se traducía en un juego muy vistoso, sí evitaba que el Levante saliera con peligro. Combinaciones cortas en campo rival y a buscar la superioridad por asociación, pero no había manera de penetrar en la defensa organizada de los de Paco López. No obstante, el Barça iba arrinconando poco a poco al Levante hasta hacer suyo el partido. Antes del descanso, Jordi Alba primero y Griezmann después, estuvieron cerca de poner el primero en el marcador. No obstante, el Levante resistía y aguantaba el 0-0.

Messi intenta regatear a un defensa del Levante EFE

Tras el descanso, el Barcelona monopolizó mucho más la posesión del balón, intentando entrar en la poblada defensa visitante, que achicaba aguas como buenamente podía. Por acción del desgaste más que de la brillantez, los de Koeman se iban acercando al gol, más que nada porque el Levante acumulaba muchos minutos sin crear peligro.

Messi, de líder

Messi tomó el protagonismo absoluto y, como ante la Juventus, lo intentaba todo, pero sin mucha suerte. Con más voluntad que acierto, el argentino pedía todos los balones como queriendo dar la cara por el resto de sus compañeros que se veían impotentes. En el minuto 60, los culés pidieron penalti por una mano de un defensor del Levante en una disputa con Braithwaite. El jugador granota caía al suelo por el forcejeo y tocaba levemente el balón con el brazo, pero ni el árbitro ni el VAR lo consideraron punible.

Messi dio un último aviso en el minuto 72 tras una buena jugada personal, pero su disparo, casi sin ángulo, pero muy potente, era despejado a córner a por Aitor Fernández. Y en la siguiente jugada, tras el saque de esquina, Braithwaite, completamente solo dentro del área, no conseguía rematar y perdía una oportunidad de oro.

Sin embargo, en el minuto 77, llegó lo que parecía un hecho. El Levante cometió uno de los pocos errores del partido y De Jong habilitó a Messi con un gran pase en profundidad. El argentino controló, encaró y disparó cruzado, fuerte e imposible para Aitor. El balón golpeaba en el poste y se colaba dentro. Koeman y el barcelonismo respiraban tranquilos. La victoria, aunque sufrida, estaba más cerca.

A partir de ese momento, el FC Barcelona se de dedicó a mimar el balón, a intentar buscar el segundo, pero sin ninguna prisa, queriendo que el reloj pasara y avanzara los minutos para sumar tres puntos en la jornada que equipos como Atlético de Madrid o Real Sociedad habían pinchado. Messi pudo anotar el segundo tras una buena pared con Braithwaite dentro del área, pero su disparo fue detenido una vez más por el portero del Levante. Los de Paco López lo intentaron a la desesperada en la última jugada del partido con varios córners seguidos, pero solo fueron capaces de asustar al Barça, que sumó un triunfo agónico.

FC Barcelona 1-0 Levante UD

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Busquets (Pedri, 58'), De Jong; Messi, Griezmann (Umtiti, 89'), Coutinho (Trincao, 70'); y Braithwaite.



Levante: Aitor Fernández; Coke (Miramon, 67'), Postigo, Vezo, Clerc; Melero (Sergio León, 82'), Malsa, Vukcevic (Radoja, 67'), De Frutos (Son, 82'); Dani Gómez y Roger Martí (Morales, 67').



Goles: 1-0, 76' Messi.



Árbitros: Ricardo de Burgos Bengoetxea (comité vasco). Mostró tarjeta a Vukcevic (41'), por parte del Levante. De Jong (49'), Braithwaite (87') por parte del Barcelona.



Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputados sin público en el Camp Nou.