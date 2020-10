Giroud: "Quizás mi carrera hubiera sido mejor jugando con Benzema"

Olivier Giroud ha vuelto a hablar de Karim Benzema. El delantero ha protagonizado varias polémicas con su compatriota en los últimos meses, pero hace tan solo unos días ya intentó zanjar cualquier tipo de nuevo lío con el '9' del Real Madrid. Durante una entrevista para Téléfoot, el futbolista del Chelsea ha sacado el tema una vez más.

De hecho, Giroud ha asegurado que, en su opinión, su carrera podría haber "sido mejor" si hubiera jugado al lado de Benzema. "Siempre me han criticado un poco la ausencia de Karim Benzema, esa supuesta rivalidad, armada desde cero por algunas personas", ha comentado el delantero blue.

"¿La historia del karting y la F1? Me hizo reír la historia. No tengo ningún resentimiento respecto. Quizás mi carrera hubiera sido mejor con Karim Benzema y jugando ambos. Pero nunca lo sabremos", ha continuado diciendo Olivier Giroud en la entrevista concedida en su país.

Olivier Giroud (Chelsea) REUTERS

Uno de los capítulos más oscuros de la selección de Francia durante los últimos años fue el que acabó con Karim Benzema fuera de Les Bleus. El escándalo sexual protagonizado por Mathieu Valbuena supuso un antes y un después en las convocatorias del combinado nacional galo.

Olivier Giroud no ha querido meterse a valorar el culebrón y esa polémica salida de Benzema de la selección francesa: "Respecto a la salida de Benzema de la selección, no tengo nada que decir ni ningún conocimiento al respecto".

Kart o F1

Fue durante el confinamiento cuando Benzema, durante un encuentro digital, soltó la siguiente frase cuando le compararon con Giroud. "¿Comparaciones con Giroud? No confundas un Fórmula 1 con el Karting, soy Fórmula 1", comentó entre risas el delantero del Real Madrid.

Benzema controla el balón y busca un compañero al que pasarselo LALIGA

El jugador del Chelsea no se quedó callado y respondió a Benzema. "La gente dice que no se puede comparar un Fómula Uno con un kart, y yo lo único que puedo decir al respecto es que soy campeón del mundo, así que no está mal para un kart", dijo Giroud en el medio francés BeFoot.

El propio Karim ya había intentado rebajar antes un poco la tensión después de su ya mítica frase de los karts y los F1. "Sobre Giroud, simplemente dije la verdad. Pero nadie recuerda lo que dije sobre su contribución con la Selección, simplemente recordamos cuando dije que yo era un F1 y él un kart... Pero es la verdad, eso es lo que pienso", dijo el '9' blanco.

