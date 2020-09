Jorge Almirón no podrá dirigir al Elche en su debut liguero por los trámites de su ficha

El Elche confirmó el fichaje de Jorge Almirón el pasado 26 de agosto. Sin embargo, casi un mes después, no podrá sentarse en el banquillo del equipo ilicitano en el debut liguero. La razón no es otra que la falta de un trámite con su ficha. La UEFA aún no ha tenido la cita para evaluar los antecedentes de Almirón y este encuentro no se producirá hasta la próxima semana.

Por ello, el equipo deberá jugar su primer partido en La Liga esta temporada sin su nuevo técnico. Jesús Muñoz, segundo entrenador, será quien dirija a los jugadores en el partido contra la Real Sociedad de la jornada tres -la primera para el Elche-. Así lo ha confirmado el propio club por medio de un comunicado a última hora del jueves.

"El Elche C.F. informa que en el día de hoy el panel JIRA de UEFA ha comunicado que la cita para la evaluación de los antecedentes de Jorge Almirón será el próximo martes 29 de Septiembre. En virtud de ello su asistente Jesús Muñoz asumirá la dirección técnica del equipo en el partido contra la Real Sociedad", ha comunicado el club.

Ese panel JIRA es el que autoriza a todos los entrenadores de fuera de Europa a entrenar en dicho continente. Se evalúan los conocimientos y documentación necesaria para ejercer como entrenador en una competición como la española y, una vez se da el visto bueno, se traslada a la RFEF que puede tramitar la ficha para sentarse en los partidos de La Liga. En caso de que no cumpla con los requisitos, el Elche tendría que buscar otro entrenador para la nueva temporada.

Los jugadores del Elche mantean a Pacheta EFE

Este panorama más pesimista no se baraja. En el club ilicitano confían en que pueda obtener la licencia y entrenar al equipo en su regreso a Primera División. Dado que no se sentará ante la Real, el siguiente encuentro sería el día 30 ante el Eibar, para el que sí se espera que pueda ordenar desde el banquillo.

Sustituir a Pacheta no es fácil

Ascender no es indicativo de que tengas el puesto asegurado. Pacheta consiguió subir al Elche a Primera, pero será Jorge Almirón el que continúe con el proyecto. Él mismo, en su presentación, quiso recordar al anterior entrenador. "Ha hecho un gran trabajo", aseguró, reconociendo que se había "ganado un lugar en el corazón de todos".

Según Almirón, el último ocupante del banquillo "vivió un ciclo importante". Sin embargo, el técnico quiso recordar que él "también" tuvo que irse "de otros lugares" a pesar de haber ganado. Ahora, tendrá que demostrar, si la UEFA se lo permite, su potencial en los banquillos europeos.

Entre las claves de su juego está la de "defender bien". Porque, según Almirón, "no se puede jugar bien solo con atacar". Por ello, la idea que tiene en mente es que "un equipo que asciende", por "estadística", estará "en los puestos de abajo". Y esa atmósfera de tensión es suficiente para que pidiera varios fichajes de jugadores "que lo den todo" porque todos los encuentros serán "una final".

[Más información - Así es el polo homenaje a Pacheta, el entrenador que llevó al Elche a Primera]