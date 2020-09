Iniesta: "El Barcelona es mi casa, ojalá algún día pueda volver"

Andrés Iniesta dijo adiós al Barcelona en mayo de 2018. No lo hizo para colgar las botas, sino que continúa su carrera en activo en el Vissel Kobe japonés. Sin embargo, desde su despedida han sido varios los guiños que ha hecho al club blaugrana para volver algún día a Can Barça.

Ese es el deseo del de Fuentealbilla, quien lo ha vuelto a decir una vez más: "Mi momento ya pasó y en el futuro no lo sé. El Barcelona es mi casa, he estado muchos años y ojalá algún día pueda volver de alguna cosa que estuviese capacitado". Con el Barça, Iniesta llegó a conquistar 31 títulos en los 16 años que estuvo en el primer equipo, 22 si se suman los que milito en las categorías inferiores.

En declaraciones para el canal canadiense OneSoccer, Andrés Iniesta ha continuado hablando del Barcelona: "Se dan muchas vueltas y visualizar las cosas a largo plazo es difícil, pero como deseo sí digo que me gustaría". El centrocampista, por el momento, se encuentra bien en su actual club, por lo que su regreso tendría que producirse más adelante.

Andrés Iniesta EFE

Iniesta ha afirmado que en Japón está "muy bien". "La idea es estar aquí. Tengo este año y el que viene de contrato y luego no sé lo que deparará el futuro, pero la idea inicial es continuar aquí", ha sentenciado el que fuera internacional español, conquistado con la Selección dos Eurocopas y un Mundial.

Los guiños de Iniesta

El pasado mes de abril, el manchego ya digo en la Cadena SER que quería volver al Barça: "No me escondo con la idea de volver al Barça en algún momento de mi vida y cuando esté preparado. Mantengo la idea. Lo voy a intentar y con el paso del tiempo me gusta más la idea. Me apasiona el fútbol. Un documental de este nivel no va a salir. ¿Presión en el banquillo del Barça? No quiero ni imaginármelo".

Esto llegó tras la pregunta de si se veía como entrenador en el futuro y, más concretamente, dirigiendo al Barcelona. También habló del conjunto blaugrana unos meses después, en junio, para Corriere dello Sport: "Yo pienso antes de recibir el balón, me gusta saber siempre dónde está mi compañero, mi rival. Sí que es cierto que he estado toda mi vida en un club como el Barcelona, que es el club ideal. Eso me ha ayudado, además de que he estado rodeado toda mi vida de los mejores".

Messi e Iniesta celebran un gol del Barça. Foto: fcbarcelona.es

Para el medio italiano desgranó al Barça de Guardiola: "Yo creo que para tener éxito en el fútbol, en un juego de equipo, al final se deben dar muchas cosas". "Teníamos a un entrenador espectacular como es Pep Guardiola en todos los sentidos, teníamos una generación de futbolistas crecida con la misma forma de jugar y sobre todo el talento, el talento era brutal", añadió por aquel entonces para alabar la figura del ahora entrenador del Manchester City.

