LaLiga y la Federación acuerdan las nuevas normas para evitar un 'Caso Fuenlabrada'

La Federación (RFEF) y LaLiga (LNFP) se han reunido para acordar las normas vinculadas con las potenciales consecuencias o derivadas de la Covid-19 en las Normas y Bases de competición, que serán elevadas para su ratificación a la Comisión Gestora de la RFEF y a la Comisión Delegada de la LNFP este lunes.

Ambas instituciones han enviado la misma nota de prensa anunciando que "estas medidas pretenden introducir una salvaguarda de modificación de las normas de competición en el supuesto de que las circunstancias derivadas de la pandemia así lo requirieran". En concreto, Se fijan unas reglas "para definir los estadios alternativos de cada equipo para los supuestos en que no pudieran disputarse lo encuentros en sus propios estadios". También "se modifican las reglas de jugadores mínimos habilitados de la primera plantilla y del conjunto del equipo para poder disputar los encuentros".

De igual modo "Se fijan los criterios para el aplazamiento de los partidos y las consecuencias competitivas en el supuesto de que no se puedan disputar los mismos". "Se acuerda un modelo diferente del play off en el supuesto de que no pudiera disputarse mediante el sistema establecido a doble partido". "Se fija la posibilidad de sustituir a los miembros del cuerpo técnico y se acortan los tiempos previos de llegada de los equipos a los estadios".

RFEF y LNFP acuerdan las normas de competición ante las potenciales consecuencias de la COVID



️ Serán elevadas para su ratificación mañana a la Comisión Gestora de la RFEF y la Comisión Delegada de la LNFP



️ Más info: https://t.co/zHnE5xQRmg#SomosFútbol #SomosFederación pic.twitter.com/eNokvK1dpp — RFEF (@rfef) September 6, 2020

Nota informativa. — LaLiga (@LaLiga) September 6, 2020

Pese a existir algunas diferencias de criterio entre la RFEF y la LNFP en algunos aspectos puntuales, ambas partes entienden que "en estos momentos es imprescindible un acuerdo que facilite el inicio de la competición".

Acuerdo con diferencias

La tensión entre los dos entes sigue siendo una realidad. En la reunión en la que el CSD decretara una Liga de 22 equipos para la Segunda División, la propuesta de LaLiga y AFE, en detrimento de la de 24 que proponía la RFEF, y permitiera que se celebre el sorteo del calendario, Federación y LaLiga no llegaron a ningún acuerdo. El organismo al que representó en esa cita Joaquín de Aristegui decidió aceptar el pacto entre la patronal y AFE para un fútbol profesional de 42 al ser el único que existía. No estuvo Irene Lozano en esa reunión, pero tampoco Javier Tebas ni Luis Rubiales.

Esa ha sido la última batalla visible entre los dos entes. La Federación respondía a la comunicación que hizo la patronal explicando que tenía intención de realizar el sorteo del calendario del fútbol profesional de la temporada 2020/2021 y pidiendo al ente federativo que declarase incompetente al Comité de Competición de cara a tomar una decisión con respecto a las vías abiertas sobre el 'Caso Fuenlabrada'.

Tebas salió rápido al paso, defendió "sus competencias" y pedía que las instituciones velen "por el respeto al ámbito competencial de LaLiga", después de la dura carta que envió Andreu Camps a Javier Tebas. La tensión es un hecho entre los dos entes y la próxima batalla seguramente sea la del próximo 6 de octubre, fecha en la que el Juzgado de lo Social de Madrid dictará un nuevo capítulo del culebrón de los horarios.

