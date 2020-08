El hermano de Luis Suárez hurga en la herida del Barça: "Se puso bueno esto y se pondrá mejor"

Estalló la bomba Messi en Can Barça. Leo quiere irse y así se lo transmitió a la directiva azulgrana este martes a través de un burofax. El delantero argentino está dispuesto, tras 20 años, dejar el club de su vida tras la humillación europea contra el Bayern Múnich y los continuos desencuentros con Josep María Bartomeu. La relación de Messi con el club ha terminado por dinamitar y se divisan aires de guerra.

Bartomeu deberá mover ficha si quiere que la máxima estrella de la historia del Barça no se vaya. El enfrentamiento es total entre Messi y la directiva. En el vestuario se posicionan del lado del argentino y el que lo ha hecho públicamente es Luis Suárez. El uruguayo, gran amigo de Leo y su mejor socio en el campo, es una de las víctimas de la reconstrucción de Ronald Koeman y ya se dejó ver su postura en redes sociales.

A los aplausos de Suárez a un tuit de Puyol brindando su apoyo a Messi, se suma ahora un mensaje colgado por su hermano, Paolo Suárez, en la misma red social. Un tuit que ha generado un enorme revuelo y que define el ambiente de confrontación que reina en Can Barça, con Messi y Suárez por un lado y Bartomeu y Koeman por el otro.

"Se puso bueno esto y se pondrá mejor", escribió Paolo en su cuenta de Twitter a altas horas de la noche en España. No tardó en hacerse viral, aunque algunos señalan que la relación entre Paolo y su hermano Luis no es la mejor.

Minutos después volvió a escribir un tuit. Paolo decía que su intención con ese tuit no era nada relacionado con Luis: "Amigo buenas noches , mire yo tengo mi vida mis cosas etc etc y nada de lo que puse me refiero a Luis ni nada, bueno solo le quería aclarar eso saludos y que todo se arregle de mejor manera en el equipo que usted es hincha", dijo.

Viendo el Twitter de Paolo Suárez es más que obvio que sus reacciones van ligadas a la situación actual de su hermano, habiendo hecho retuit a un vídeo de los goles de Luis en los Clásicos y un mensaje del uruguayo Walter Pandiani denunciando el trato que está recibiendo Suárez por parte del club en este momento de su salida.

