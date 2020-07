Salvador Illa: "Ahora no veo que La Liga pueda arrancar con público el 12 de septiembre"

Salvador Illa ha pasado por las tertulias deportivas más importantes de las radios de nuestro país y ha adelantado que se antoja muy complicado que haya público en los estadios cuando comience la próxima temporada de La Liga, la 2020/2021, "Hoy no lo veo. Hay rebrotes controlados e informaremos en su momento para que se tomen las decisiones. No son aconsejables concentraciones grandes de personas", dijo en El Larguero.

"Yo hoy, de momento, no lo veo, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Es una decisión que tendrá que tomar el CSD habiendo escuchado a las Comunidades Autónomas, los organizadores de las competiciones y el ministerio de Sanidad. Si se tuviera que tomar la decisión hoy yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas y el CSD tomará la decisión", comentó sobre el mismo tema, si habrá aficionados en los campos el 12 de septiembre, en El Partidazo.

La pregunta era obligada a continuación: ¿por qué se puede ir a la playa o al teatro pero no a un campo de fútbol? "El problema es la llegada y la salida. Ahí se concentra toda la gente a la misma hora y yo creo que es una situación evitable, que nos haría correr un riesgo innecesario. Yo creo que tiene que primar la prudencia y el respeto a las opiniones que nos dan los técnicos y los expertos", respondió el ministro de Sanidad.

Cádiz y Madrid

Mientras confesó en la Cadena COPE que es aficionado del Espanyol, Illa analizó lo que pasó con la afición y equipo del Cádiz tras conseguir el ascenso: "Ya habíamos visto episodios en ese sentido, pero el comportamiento en general de la sociedad de España ha sido magnífico. Pero hay momentos de mucha alegría entre aficionados, y yo quiero aprovechar este micrófono para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados que expresen su alegría en sus casas y en las redes sociales. Debemos evitar las concentraciones masivas en la calle y en la vía pública porque la situación no está en nuestro país para esto".

Celebración de aficionados del Cádiz EFE

Ahora el foco de atención se centra en la capital: "Sí, estoy preocupado. Es normal que los aficionados quieran celebrar que su equipo gane La Liga, pero estamos en una situación en la que el virus, aunque lo hemos conseguido controlar con mucho esfuerzo, sigue conviviendo con nosotros. Hay que actuar con mucha prudencia. No hay miedo al virus, pero debemos tenerle respeto. Hemos visto estas semanas situaciones que no se corresponden a la situación epidemiológica de nuestro país, y por tanto la preocupación es evitar concentraciones en la vía pública".

"Entiendo la alegría por un campeonato o un ascenso, pero el virus sigue circulando. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Hay que celebrarlo en reuniones privadas y familiares, pero no en la calle. Eso puede provocar un incremento de los contagios", comentó por otra parte en la Cadena SER. "El comportamiento de los españoles ha sido ejemplar y los incívicos han sido muy pocos. Hay un comunicado de CSD y Liga que yo suscribo", añadió sobre la no prohibición de acudir a La Cibeles, sino la recomendación y petición de no ir.

Charla con los capitanes

"Consideramos hablar con líderes deportivos, y cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé que había que hablar con ellos. Me parecía la manera de llegar a la juventud con los deportistas por su influencia. Agradecí sus mensajes. Al virus hay que tenerle respeto hasta que aparezca una vacuna, que llegará en algún momento del año que viene", dijo en El Larguero, donde fue preguntado por la ausencia de Sergio Ramos: "Cada uno tiene sus obligaciones. Salí muy satisfecho. Fue un placer hablar con ellos y les agradezco lo que han hecho".

