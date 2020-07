'Tamudazo' o venganza: el Barça ante un Espanyol que necesita una machada para agarrarse a Primera

En un derbi siempre hay mucho más que tres puntos en juego. Honor, orgullo y los típicos piques entre los vecinos de una misma ciudad a los que separan los colores de uno y otro equipo. Este miércoles 8 de julio, el Camp Nou acoge el partido entre el Barcelona y el Espanyol, correspondiente a la jornada 35 de La Liga.

Cada vez queda menos para que el campeonato doméstico baje el telón de la temporada 2019/2020. La campaña más atípica que se recuerda debido a la crisis del coronavirus y a los tres meses en los que el balón no echó a rodar en ningún campo de España. Ahora es cuando se decide todo.

Los dos eternos rivales de la Ciudad Condal llegan al partido en una dinámica muy diferente. El Barça es segundo y lucha con el Real Madrid por proclamarse campeón de Liga. El Espanyol es el colista y salvo milagro en estas cuatro jornadas que le quedan para el final de curso, será equipo de Segunda División en la 2020/2021.

Sin margen de error

Los de Quique Setién se fueron al parón obligado como líderes de la clasificación. Pero el reinicio no ha sido del todo satisfactorio para los culés. Tres empates ante Sevilla, Celta y Atlético han provocado que ya no dependan de sí mismos para cantar el alirón y que tengan que estar a la espera de un pinchazo del Real Madrid.

Piña de los jugadores del Barcelona en el gol de Messi ante el Atlético de Madrid EFE

Mientras miran hacia la casa blanca para que llegue ese traspiés de los de Zidane, en Can Barça saben que no pueden permitirse ni siquiera un empate más si no quieren decir adiós al título. Es por eso que el técnico cántabro alineará a su once de gala y volverá a repetir tridente con Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

El delantero francés ha sido noticia en las últimas semanas por su papel secundario desde que se reanudase La Liga. Sin embargo, en el último encuentro fue titular y así se acallaron esas voces que apuntaban a que podría abandonar el Camp Nou incluso tan solo un año después de ser el fichaje estrella de la temporada.

Frente al Villarreal, el Barcelona cuajó uno de los mejores partidos desde el reinicio. Encuentro muy completo con una actuación coral de todos los futbolistas azulgranas. La goleada por 1-4 sirvió para que cogiesen confianza y también para que tanto Setién como Griezmann tomasen un poco de aire ante sus complicadas situaciones.

En búsqueda del milagro

Más complicada es la papeleta que tiene ante sí el conjunto perico. El Espanyol es, después de haberse jugado 34 jornadas, el último de la tabla con un pobre balance de 24 puntos, 5 victorias, 9 empates y 20 derrotas. Mal año para los de Cornellà que tienen un pie y medio en Segunda División.

Wu Lei, durante un partido del Espanyol EFE

El Barcelona no es el mejor rival para intentar hacer la machada. De las últimas diez visitas del Espanyol al Camp Nou en el campeonato doméstico, todas ellas acabaron con victoria para los blaugranas. Hay que remontarse hasta la temporada 2008/2009 para ver el último triunfo de los visitantes en el feudo culé.

Fue Iván de la Peña el que marcó un doblete para colocar el marcador final en un 0-2. Pero si hay un partido que se recuerda no es un triunfo del Espanyol, ni siquiera del Barça, sino el empate a 2 firmado en la 2006/2007 con dos goles de Tamudo, el conocido como 'Tamudazo', que sirvió para que el Barcelona se quedase sin título y este fuese a parar a las manos del Real Madrid de Fabio Capello.

Barcelona - Espanyol

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto; Messi, Suárez y Griezmann.

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac; Melendo, David López, Roca, Embarba; Raúl de Tomás y Wu Lei.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz).

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL ESPAÑOL.

Información: Partido correspondiente a la jornada 35 de La Liga que se disputará en el estadio Camp Nou (Barcelona, España).