Dani Alves la lía con Ibai: se 'fuga' de la Policía en directo y defiende la eyaculación precoz

El programa que presentan Ibai Llanos y Kapo 013 en la plataforma UBEAT contó este martes con un invitado muy especial: Dani Alves. El exfutbolista del Barcelona, entre otros equipos, y actualmente jugador del Sao Paulo fue entrevistado por videollamada en Hoy no se sale y dejó varios momentazos destacados.

Alves habló con el programa desde su coche. Y lo hizo de temas muy diversos a los que no rehuyó con su habitual sentido del humor. Desde sus peinados más extravagantes durante su tiempo como azulgrana hasta la eyaculación precoz. Sí, Dani Alves habló acerca de este último asunto y sacó una carcajada a todos los colaboradores del programa.

"Acojonante", escribían en mayúsculas en la cuenta de Twitter del programa después de que Alves defendiera la eyaculación precoz. El vídeo, como no podía ser de otra manera, está siendo viral y los fans del brasileño no dejan de comentarlo a carcajadas.

Pero, por si no fuera suficiente con ello, hubo otro momentazo en la entrevista y que tuvo que ver con la policía. Alves creyó por un momento que le habían cazado mientras escondía el móvil por el que hablaba y su reacción, entre risas, fue 'escapar' de las autoridades para dirigirse a una gasolinera y evitar meterse en un problema mientras seguía con la entrevista.

Su recuerdo de los Clásicos

También hubo tiempo para hablar de la carrera de Alves, que sobre todo señaló que echa de menos jugar los Clásicos tras haberlo hecho durante tantos años como futbolista del Barcelona. Además, dijo que está cumpliendo uno de sus mayores sueños ahora que viste la camiseta del Sao Paulo, algo que siempre quiso hacer desde niño.

"Te pegas toda la vida trabajando para jugar partidos así. Es imposible que no lo eches de menos. Recuerdo a mis amigos nerviosos, me decían que cómo podía estar tan tranquilo. ¡Me he pegado toda la vida trabajando para esto! Si no hubiese trabajado sí estaría nervioso, pero...", dijo sobre haberse despedido de los Clásicos.

