Fernando Hierro: "Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi"

Fernando Hierro ha sido uno de los grandes capitanes del Real Madrid de las últimas décadas. Sergio Ramos, Iker Casillas, Raúl González Blanco y antes que ellos lo fue el que fuera pareja en el centro de la zaga de Manolo Sanchís 'hijo'. El exfutbolista ya hace varios años que colgó las botas y si hay algo que asegura al echar la vista atrás es que se considera un "privilegiado" por no haberse enfrentado a Lionel Messi a lo largo de su carrera.

Sobre el '10' del Barcelona, además de otras grandes figuras del fútbol argentino ha hablado Hierro en Radio Continental. En el transcurso de la citada entrevista también ha recordado la Copa Intercontinental del año 2000, que él mismo jugó como integrante de las filas del Real Madrid ante Boca Juniors.

Los blancos no se llevaron el título internacional contra el conjunto xeneize. El club de Concha Espina llegó a la final después de arrollar al Valencia en la final de la Champions League, pero cayeron contra Boca: "Boca tenía un magnífico equipo en el 2000. Nosotros llegamos a Tokio después de un partido y Boca estuvo tres semanas preparándose. Nosotros salimos muy fríos y pronto nos encontramos 0-2. Esa derrota con Boca nos enseñó y ayudó mucho para ganar las siguientes Champions".

Fernando Hierro levanta La Novena del Real Madrid EFE

Aquella final de la Intercontinental es difícil no ligarla al nombre de Martín Palermo, autor de un doblete en los primeros compases del partido, pero Fernando Hierro ha destacado a otro futbolista del equipo rival como factor determinante en la victoria xeneize: a Riquelme. "Era difícil quitarle la pelota a Riquelme, supo en todo el momento el timing para manejar el juego", ha apuntado el exjugador español.

En lo que no se ha querido 'mojar' es a la hora de elegir el equipo argentino por el que se decanta. "Tuve la posibilidad de conocer el estadio de River cuando visité Argentina. Siempre dije que me hubiera gustado ver un Boca - River en la cancha de Boca. No podría elegir entre uno de los dos", ha afirmado, a la vez que ha recordado la final entre ambos en el Santiago Bernabéu: "La final del 2018 la vi en mi casa, se pudo ver la pasión del hincha argentino, tuvieron un gran comportamiento en Madrid, pero a la vez dio pena que no se haya podido jugar en su país".

Messi y Maradona

Es prácticamente inevitable hablar sobre el fútbol argentino y no hacerlo de dos figuras como las de Leo Messi y Diego Armando Maradona. "Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi", ha dicho sobre el primero. "Maradona era mi ídolo en la infancia. Me pude librar de uno pero pude jugar con el otro y lo que está haciendo Messi en los últimos 15 años es algo que está fuera de lo normal", ha añadido Fernando Hierro, quien tampoco se ha decantado por una de las dos leyendas, al igual que hizo al tener que elegir entre Boca Juniors y River Plate.

