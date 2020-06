Berlusconi quiere reunir en el Monza a Ibrahimovic, Balotelli y Kaká

Sorprendentes declaraciones las que llegan desde Italia. Ya es conocido por todos el ambicioso plan que estudia Silvio Berlusconi con el Monza. Hace tan solo unos meses se llegó a hablar de la posibilidad de que Zlatan Ibrahimovic jugase allí tras dejar el Milan al final de la presente temporada.

Esta opción vuelve a tomar forma después de unas palabras que ha dejado el que fuera dirigente de, precisamente, la escuadra rossonera. Pero Berlusconi no se queda ahí, sino que se le relaciona con otros dos famosos nombres: Balotelli y Kaká. No hay que olvidar que el brasileño, ex de Milan o Real Madrid, se retiró en 2017.

"Estos eran nuestros auténticos objetivos y, por razones extradeportivas, tuvimos que desistir, pero nunca se debe decir nunca. Lo volveremos a intentar", dijo el italiano en diálogo con Telelombardía. "Estamos pensando en cuatro o cinco refuerzos. Soy muy optimista de que también podamos ganar el campeonato de la Serie B y Kaká quizás sea uno de ellos", añadió.

Kaká se lo piensa

Desde Italia aseguran que no es descabellado imaginar un Monza con Kaká, un Kaká que regresaría al fútbol tres años después de colgar las botas. Y es que la prensa del país transalpino afirma que el ganador de un Balón de Oro estaría meditando seriamente volver para jugar en el club de Berlusconi.

Kaka 2007

La última etapa de la carrera de Kaká no fue buena, de hecho, desde que ganó el Balón de Oro para posteriormente firmar con el Real Madrid no volvió a ser aquel jugador que deslumbraba con su calidad técnica. Esa 'espinita' de los últimos años podría quitársela ahora, siempre y cuando acepte la propuesta de Berlusconi. Más difícil incluso que esto pueden ser las operaciones por Balotelli e Ibrahimovic.

