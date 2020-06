El fútbol regresará a EEUU con un torneo especial en Disney World

El fútbol sigue volviendo a la normalidad poco a poco y no sólo lo hace en Europa, si no que lo hace también al otro lado del Atlántico. La MLS ha anunciado la vuelta de la competición en un torneo en el que participarán hasta 26 equipos y que se celebrará a partir del 8 de julio en el complejo ESPN Wide World of Sports en Walt Disney World Resort en Florida.

El comisionado de la MLS, Don Garber, ha confirmado la celebración de dicho campeonato que tendrá lugar en la ciudad de Orlando hasta el día 11 de agosto. Hasta allí se desplazarán todos los equipos, permaneciendo en una única sede desde el 24 de junio con el fin de correr los menores riesgos sanitarios posibles y generar así un ambiente controlado que impida la propagación de nuevos brotes de coronavirus. Además, Garber mostró su pesar por la muerte de George Floyd y toda la situación vivida en Estados Unidos.

Desde la Major League Soccer consideran el Plan Orlando, nombre con el que se ha denominado la creación de este torneo, una gran "oportunidad de tener los 26 clubes en un entorno controlado nos permite ayudar a proteger la salud de nuestros jugadores, entrenadores y personal cuando volvemos a jugar. También reconocemos que la muerte de George Floyd y otros ha centrado a nuestro país en cuestiones de injusticia racial, desigualdad y violencia contra hombres y mujeres negros. Junto con nuestros propietarios, jugadores y personal, la Liga y sus clubes están profundamente comprometidos a crear programas significativos e impactantes para abordar estos problemas que han afectado a nuestra sociedad durante demasiado tiempo".

Así será el torneo de Disney

Los 26 equipos de Estados Unidos y Canadá que conforman la liga tomarán parte en esta nueva competición que quedará dividida en dos fases. La primera de ellas consistente en una fase de grupos, mientras que la segunda será una ronda eliminatoria hasta obtener al campeón, que obtendrá un pase para disputar la Concacaf Champions League 2021.

Seattle Sounders ganó a Los Angeles FC en las semis de la MLS Cup Reuters

Sin embargo, no será este el único premio ya que el ganador recibirá 1,1 millones de dólares. La fase final comenzará el 25 de julio con la ronda de octavos y se prolongará hasta el 11 de agosto, día de la gran final. De esta forma, Orlando organizará un gran torneo en el que el fútbol será el protagonista.

