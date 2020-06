Griezmann revela su futuro: quiere jugar en la MLS

El delantero francés del Barcelona, Antoine Griezmann, admitió que le gustaría retirarse jugando "una o dos temporadas" en algún equipo de la Major League Soccer (MLS) norteamericana.

Así lo recordó en una entrevista con Los Ángeles Times. Griezmann, un fanático de la NFL y de la NBA, comentó que le encantaría jugar allí, porque en Estados Unidos nadie le reconoce por la calle.

"Ganar la Liga y la Champions League con el Barça sería un sueño, y también mi objetivo. Después de eso, ganar lo que venga. Hay otro Mundial (Catar) y después de esa (temporada) la MLS", dijo el atacante.

Preguntado sobre cuál sería su equipo elegido, Griezmann comentó que no le importa cuál, sino jugar allí. "Para mí es un objetivo terminar mi carrera en Estados Unidos con la posibilidad de jugar bien y ser una gran parte del equipo y luchar por un título", insistió.

Griezmann y Messi EFE

El regreso de La Liga

Griezmann también participó este jueves en un directo de Twitch en el que habló del regreso de La Liga. Tiene claro que será raro jugar a puerta cerrada: "Va a ser muy raro. Vi que en Alemania pusieron fotos. Es muy extraño, lo escuchas todo en el campo", dijo al respecto, mientras en España algunos equipos quieren empezar con público.

"Nos quedan once encuentros de LaLiga y luego la Champions, pero aún no saben cómo hacerlo. En LaLiga jugamos más de un partido por semana. La mujer está enfadada porque no habrá playa", añadió sobre el regreso del fútbol.

[Más información: Griezmann y su confinamiento: "No sé ni cuándo voy a retomar los entrenamientos"]