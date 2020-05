Morata: "Hay que aceptar las normas y hacer todo lo posible para que haya el menor riesgo"

Álvaro Morata está listo para volver. Después de lesionarse el pasado 11 de marzo en Anfield, día que el Atlético de Madrid consiguió el billete para los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Liverpool, el delantero está totalmente recuperado y ha hablado para los medios de club sobre el regreso de los entrenamientos.

Entre cuatro y seis semanas era el tiempo estimado de baja. Si en aquel momento ya se barajaba la opción de suspender las competiciones, tanto nacionales como continentales, pocos esperaban cómo iban a transcurrir los acontecimientos. Dos meses después de aquellos, los jugadores están de vuelta en sus ciudades deportivas para pasar los pertinentes exámenes médicos y también los test del coronavirus.

El paso siguiente será el comienzo de los entrenamientos individuales. Sobre ello, Morata ha señalado que no es lo mismo: "Sin mis compañeros no es igual, no es lo mismo entrenarse solo que con ellos. El delantero también ha señalado que el solo hecho de volver a las instalaciones de Majadahonda ya "es especial".

Morata con el Atlético de Madrid REUTERS

"Se echa de menos todo. Pero solo levantarme y venir cinco minutos es especial y esto también sirve para valor la posición en la que estamos, el buen ambiente que tenemos aquí y ver que esto es una familia", ha afirmado un Álvaro Morata que deberá emplearse a fondo para conseguir un hueco en el once titular de Simeone.

Ganas de jugar

"Todos tenemos muchas ganas de entrenar, igual sea de manera individual como en grupo. Hay que aceptar las normas y hacer todo lo posible para que haya el menos riesgo posible. Pero ya el estar aquí significa que estamos mucho más cerca y esto es muy importante", ha finalizado Morata.

[Más información - Leo Messi, Sergio Ramos, Simeone... así ha sido en imágenes el día de pruebas del Covid-19 en los equipos de La Liga]