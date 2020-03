La factura del coronavirus a LaLiga: 700 millones de euros si la temporada no se reanuda

Desde que el brote de COVID-19 emergió en el norte de Italia hace algunas semanas, el deporte se ha puesto patas arriba con su propagación. Profesionales como Tray Thompkins (Real Madrid), equipos como la Juventus y competiciones como la NBA se han visto afectadas de forma directa por la expansión de un virus que ya ha sido considerado como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Serie A fue el primer gran campeonato deportivo en echar el cierre. La situación en Italia era insostenible ante la multiplicación de los casos positivos por coronavirus. De hecho, Daniele Rugani fue el primer jugador de un gran club europeo que se contagio. Justo después de que un jugador del Metz francés fuera pionero en el fútbol profesional de primer nivel.

Esta histeria colectiva ha ido traspasando fronteras y España ha quedado al margen de esta situación de alto riesgo. En un primer momento en La Liga solo se valoró la posibilidad de disputar el campeonato a puerta cerrada, algo que se había hecho esta semana en la Champions League con encuentros como el PSG - Borussia Dortmund. Sin embargo, tal y como ocurrió en Italia, la situación empeoró en los últimos días y este jueves se anunció la suspensión del fútbol de Primera y Segunda División.

Los contagios en deportistas de todo el mundo desencadenaron en un frenazo para el fútbol español: La Liga no se juega, ni siquiera, a puerta cerrada; el campeonato echa el cierre durante, al menos, las dos próximas jornadas.

Leo Messi se desespera en El Clásico EFE

Este imprevisto causará importantes pérdida económicas desde este mismo fin de semana. Sin embargo, la preocupación no se limita aquí, ya que existe la posibilidad de que el campeonato no se reanude y la temporada se pueda ir al traste, ya que se no se conoce con certeza como evolucionará la situación sanitaria en España y aún quedan el 28% de jornadas por jugar.

De producirse la cancelación definitiva de La Liga 2019/2020, la factura económica ascendería a 700 millones de euros en Primera y Segunda División. Un impacto negativo para las arcas del campeonato que llegaría por dos vías: los ingresos de televisión y los procedentes de taquillas y abonos de equipos.

Las aficiones en los estadios

La Primera División, que se ha detenido en la jornada 28 del campeonato, provocaría pérdidas de 38,8 millones de euros en cuestiones de taquilla. En Segunda (jornada 32), un total de 2,6 millones. Esto haría que los ingresos pasarán de 144 millones en este aspecto, que se obtendrían en una situación normal, a 107,8 entre ambas competiciones.

De la misma forma, en Primera se esperaban obtener 272,1 millones de euros en la temporada 2019/2020, pero la suspensión por el coronavirus haría que el montante decreciera hasta 194 millones. En Segunda se pasaría de 37,9 a 28.

Javier Tebas, en la Gala de Embajadores de LaLiga EFE

Si se unen ambos conceptos, en Primera se perderían 117 millones de euros, mientras que en Segunda 12,5. Una brecha total de casi 130 millones que haría mella en el fútbol español.

Los ingresos televisivos

A pesar de lo anterior, el grueso del agujero económico estaría en los ingresos televisivos, una cuantía muy sensibles, ya que inciden, en gran parte, en la planificación deportiva de los clubes de las dos máximas categorías del fútbol español.

Ya se han calculado las pérdidas que habría en el campeonato en materia de derechos televisivos: 549 millones de euros (494 millones para los 20 clubes de Primera División y 55 destinados a los de la categoría de plata).

Entre taquillas, abonos y televisión, la factura económica de La Liga sería de 678,4 millones de euros. En comparativa con la temporada pasada, sería un montante inferior en 493 millones de euros (455 de Primer y 48 de Segunda). Una cuantía astronómica que tendría importantes consecuencias en el fútbol nacional.

Se trata de un importante golpe a la expansión y crecimiento que La Liga había experimentado en los últimos años. Datos de hace tres temporadas revelan que los clubes españoles generaron 4.478 millones de euros. De hecho, la campaña pasada los ingresos comerciales crecieron en un 34%, al igual que los de publicidad (10%).

