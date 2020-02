El hijo de Maradona lo tiene claro: "Dentro y fuera de la cancha mi padre es mejor que Messi"

Existen muchos debates sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempo. Por un lado, hay la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pero, por el otro, está Diego Armando Maradona. El hijo de la leyenda del fútbol argentino ha acudido a El Larguero de la Cadena SER para aclarar su opinión al respecto y sus preferencias.

Diego Fernando Maradona fue preguntado sobre la calidad del futbolista portugués en comparación con el argentino. "No, me levanto de la mesa y me voy. Me saco el sombrero con Ronaldo pero no tiene comparación con Messi", manifestó muy contundentemente.

"¿Mejor Messi que mi padre en algo? En la cancha yo creo que no y fuera de la cancha tampoco. Amo a mi viejo por lo que es, no lo cambiaría por nadie. Las cosas buenas y las cosas malas", reconoció.

Leo Messi celebra un gol con el Barcelona EFE

Sobre los rumores de mala relación y enfrentamiento entre los dos cracks argentinos, el hijo de Maradona reconoció que su padre nunca le habló mal, al contrario, le habló "siempre bien". "Mi viejo quiere mucho a Messi. Es justo que mi viejo lo quiera porque siempre tuvieron una buena relación", agregó.

Maradona, el mejor de todos los tiempos

"¿El mejor de todos los tiempos, tu padre, no? "¡Pero sin ninguna duda! Messi se acerca, siempre dije que es mejor que Ronaldo. Pero no se puede comparar los terrestres con los extraterrestres", indicó.

Diego Fernando Maradona quiso lanzar elogios hacia Messi: "Si Messi elige meter cinco goles en un partido los mete. Los que critican a Messi no entienden nada de fútbol. El único jugador que ganó un Mundial solo fue mi viejo, el resto fueron ayudados. En los últimos años a Messi no lo ayudaron".

Por último, analizó la posibilidad de que Messi fiche por el Nápoles. "A Messi lo fichaba para el Nápoles ya mismo. Que esta noche mismo se fuera a concentrar con el Nápoles. Messi es un fenómeno... No hay drama, juega con una tranquilidad y una calidad increíble. Yo lo adoro a Messi", concluyó.

