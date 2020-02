El Ibiza expulsa a sus recogepelotas después de que subieran un vídeo racista a las redes sociales

El UD Ibiza se impuso este domingo al Sporting B gracias a un solitario gol de Rubén en el encuentro disputado en el estadio Can Misses. El conjunto ibicenco sumó así tres puntos vitales para recuperar la segunda plaza debido al empate del Atlético de Madrid B frente al Pontevedra.

La noticia, más allá del resultado, estuvo en el lamentable episodio racista protagonizado por los recogepelotas del Ibiza. Estos pidieron la camiseta al portero del Sporting y luego le insultaron. Fue el propio Christian Joel quien lo denunció en sus redes sociales.

"Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un vídeo llamándome 'inmigrante' con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera. Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida", escribió.

Nada más conocer la noticia y la existencia del vídeo, el Ibiza decidió expulsar a sus recogepelotas.

"El Ibiza desaprueba rotundamente el comportamiento de los recogepelotas que han enviado un vídeo en el que dedican mensajes racistas e irrespetuosos al portero Christian Joel y al club en el que milita, el Real Sporting de Gijón B.

Como no podía ser de otra manera, nuestro club expulsará a estos chicos de la Academia de forma fulminante. El Ibiza es una entidad deportiva formada por personas de procedencias, lenguas y creencias muy diferentes. Desde el Ibiza ya nos hemos puesto en contacto con Christian y el Sporting para disculparnos ante estos lamentables hechos", expresó el cuadro ibicenco en un comunicado a través de su página web.

