Mourinho: "Entramos en batalla con un arma sin balas, estoy preocupado"

El Tottenham cayó 1-0 ante el RB Leipzig en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero alemán Timo Werner derribó la defensa del equipo inglés y dio una ventaja al conjunto visita que deberá aprovechar en el partido de vuelta.

José Mourinho analizó la derrota en el encuentro con Eleven Sport. El portugués consideró que hay que ser "leales" y decir que los jugadores "hicieron todo lo posible". "¿Sabes cuántas sesiones de entrenamiento realizó Lamela con el equipo? Cero. Pasó directamente de la lesión a la recuperación y al campo durante 30 minutos en la Champions", apuntó.

El entrenador del Tottenham se mostró orgulloso de su equipo y quiso mostrar las dos perspectivas por las que se puede mirar: "Una es que es un gran equipo, con grandes muchachos, y es el momento por el que estamos pasando ahora".

Tottenham - Leizpig EFE

No obstante, por otro lado, ven un ataque con Schick, Werner y Nkunku ." Nkunku está cansado, Forsberg se va y entra... Schick está cansado, Poulsen se va y entra ...Y esta es nuestra situación. Entramos en batalla con un arma sin balas. Creo que si marcamos primero, el partido podría ser diferente", indicó.

Sin preocupación por el 1-0

Mourinho fue preguntado si considera que han tenido suerte en algunos momentos, a lo que contestó que no está de acuerdo y que cree que tienen un "gran portero". "Tuvimos nuestras oportunidades y probamos todo lo que pudimos. El 1-0 no me preocupa, porque es un resultado abierto que podemos dar la vuelta", agregó.

Sin embargo, reconoció que lo que le preocupa es "la cantidad de partidos" que tienen "en comparación con los jugadores disponibles". "Tendremos que volver a jugar en dos días. Lucas está 'muerto', Lo Celso está 'muerto', Lamela está 'muerto'... Estoy muy orgulloso de ellos, hicieron un trabajo fantástico. Pero desde otra perspectiva , estoy preocupado por esta situación", concluyó.

[Más información: El Leizpig sorprende al Tottenham de Mourinho y la eliminatoria se decidirá en Alemania]