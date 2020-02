Bordalás no quiere que le toquen a Ángel: "No le abrimos las puertas para que se vaya"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su jugador Ángel Rodríguez "ha ayudado y ayudará" a su equipo y negó que se le hayan abierto las puertas para salir al Barcelona.



El conjunto azulgrana, al que se enfrentará el Getafe este sábado, está interesado en fichar al delantero del conjunto madrileño. Con una cláusula de cerca de diez millones de euros, es un candidato para sustituir al lesionado Ousmane Dembélé. Sin embargo, Bordalás negó que en el Getafe le hayan abierto la puerta para salir.



"Mi presidente no abre puertas de la salida y menos en estos momentos. Lo que diga mi presidente lo respeto muchísimo. Ángel es un jugador importante del equipo. Nos ha ayudado mucho y estamos convencidos que nos va a ayudar. No se le abren las puertas. Cuando acabe el campeonato vamos a ver. Ahora mismo, mi presidente y yo somos conscientes que nos jugamos mucho en dos competiciones y Ángel es un jugador muy importante", dijo.

José Bordalás, en la rueda de prensa previa al partido al Barça

"No pensamos en esa posibilidad, sinceramente. Estoy tan centrado en el día a día y en el equipo que no pienso en que se pueda marchar. Es jugador del Getafe y vamos a ver qué ocurre. En los medios he visto a muchísimos jugadores, no sólo a Ángel, como candidatos para ir al Barcelona", explicó.

La relación con Setién

El entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que no guarda ningún "tipo de rencor" a Quique Setién, con quien tuvo algunos encontronazos en el pasado, y dijo que "respeta" al técnico del Barcelona.



Desde 2013, cuando ambos preparadores se enfrentaron en Segunda División al frente del Lugo y del Alcorcón, ambos han vivido muchos partidos marcados por declaraciones cruzadas. En ese año 2013, el entrenador del Barcelona criticó el estilo de su homólogo en el cargo y, desde entonces, se han sucedido las palabras entre uno y otro.



Ahora, después de siete años del inicio de las polémicas, en los que llegaron a no saludarse antes de los partidos con Bordalás en el Getafe y cuando Setién dirigía al Betis, parece que el técnico del conjunto azulón quiere enterrar el hacha de guerra.



"Cada año me preguntáis lo mismo cuando me tengo que enfrentar a equipos que entrena Quique Setién. Yo le respeto, soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesión. Eso está más que olvidado", comentó.



"Está claro que a mí me gusta el fútbol en general. Respeto mucho a todos los entrenadores. Me gustan muchas cosas de los equipos de Quique Setién. No voy a entrar en detalles, no estoy para analizar al rival. Me gustan muchas cosas de Setién, de Simeone, de Zidane, hay muchos grandes entrenadores de nuestra Liga", agregó.



Para Bordalás, el encuentro ante el Barcelona en el Camp Nou será "importantísimo" y muy atractivo por la entidad de su rival, al que intentarán ganar aprovechando "el gran momento del Getafe".



"Nos enfrentamos a un equipo muy grande y poderoso. Mis jugadores han demostrado que tenemos capacidad para hacer un buen partido. Sabemos que va a ser difícil, pero afrontamos el partido con mucha ilusión", declaró.



"No tenemos asignaturas pendientes con el Barcelona, todo lo contrario. El equipo esta haciendo las cosas muy por encima de las expectativas. Parece que estemos al nivel del Barcelona y de los equipos grandes. Estamos muy por debajo en posibilidades y en presupuesto. Queremos hacer un buen partido, disfrutar del fútbol y del momento y competir con gran nivel", apuntó.

Lo deportivo

El entrenador del Getafe señaló que nunca se interesa por lo que pasó en el pasado y por lo que pasará en el futuro porque siempre valora el presente. Y, ese presente, afirmó, no es el partido ante el Ajax de la Europa League ni el del Sevilla de la próxima semana, sino el Barcelona.



"Tienen pocos puntos débiles. Está claro que todos los equipos tenemos puntos débiles. Hay que sorprenderles, pero me reitero, el Barcelona tiene muy pocos puntos débiles. Buscaremos fortalecer nuestras virtudes, que tenemos bastantes. Esperemos poder neutralizar a un equipo buenísimo que tiene al mejor jugador en Messi", indicó.



Cuestionado por si antes del inicio del curso se imaginaba estar en la tercera plaza disputando un partido contra el Barcelona y a punto de enfrentarse al Ajax, fue rotundo: "Sinceramente, no".



"Después de la gesta de la temporada pasada en la que peleamos por la Champions hasta la última jornada, creo que al año siguiente, y estadísticamente así es, los equipos lo han pagado muy caro en Liga. No lo podíamos imaginar. Es algo muy meritorio y es algo que hay que destacar. Queda mucho campeonato. Hay que disfrutar y trabajar con la misma humildad que venimos haciendo".



Respecto a cómo lleva su equipos las alabanzas , manifestó que siente "satisfacción" por ello agradecimiento, aunque dejó claro que hay que mantener la "humildad" porque los elogios "debilitan".



"Llevo muchos años en el fútbol y sé que es bonito pero que los momentos buenos son muy pocos. Hay que disfrutar esos momentos pero hay que seguir trabajando. Lo valoramos y lo disfrutamos".



Por último, reconoció que en el pasado le "molestaron" algunos calificativos que recibió el estilo del Getafe y explicó que lo sintió mucho por sus jugadores.



"En momentos concretos se quejaron de algunos calificativos dirigidos al equipo que tiraban por tierra el trabajo de los chicos. El equipo es un ejemplo de honestidad que compite a todos los niveles. Yo ya tengo mucha experiencia y no me afectan ni las críticas ni los elogios".

[Más información: Ángel rompe su silencio para hablar sobre el interés del Barcelona]