Bordalás: "¿Entrenar al Atleti? Está prohibido pensar más allá y no hablo del futuro con nadie"

El Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento. La eliminación en Copa del Rey y la situación en La Liga han puesto muchas dudas sobre Simeone. Esta incertidumbre provoca que aparezcan rumores sobre la salida del técnico argentino y salten a la palestra nuevos nombres para ocupar el banquillo colchonero.

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha sido preguntado por la posibilidad de ponerse al frente del equipo rojiblanco en El Transistor de Onda Cero. "No pienso en esa posibilidad de entrenar al Atlético de Madrid, soy un entrenador que me tengo prohibido pensar más allá del momento. No hablo con nadie del futuro", manifestó ante los micrófonos.

No obstante, sí confiesa que "en algún momento" le gustaría entrenar en "una liga extranjera". "No descarto entrenar en alguna ocasión a un grande. De hecho, todos los entrenadores trabajamos en esa posibilidad", agregó para matizar.

Jorge Molina celebra un gol ante el Valencia EFE

Bordalás también habló sobre la relación que mantiene con Ángel Torres: "Yo estoy muy contento con el presidente que tengo. Le estoy tremendamente agradecido y sabe que puede contar conmigo".

Sin vértigo en La Liga

Por último, el técnico valoró la situación del Getafe en La Liga y el puesto tan alto que ocupa, el tercero por delante del Atlético. "No da vértigo verse tan arriba, nunca en mi carrera he tenido esa sensación, todo lo contrario, estar arriba te da confianza", indicó.

"Nunca pienso en la posibilidad de caer. En ningún momento de mi carrera he tenido ese sentimiento. A lo mejor si existiese la posibilidad de firmar ser quintos, lo firmaríamos pero al final no soy una persona conformista y tenga que transmitir a los chicos que hagan historia", concluyó.

