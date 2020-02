Arden los banquillos de Europa: la Champions League, la última bala de Guardiola y Simeone

Quedan ocho días para que vuelva la Champions League. Poco más de una semana para que regrese la competición más importante a nivel de clubes del continente europeo tras 70 días de larga espera. Solo quedan con vida dieciséis equipos, que aspiran a ser el único que acabe levantando la 'Orejona' en Estambul. Para muchos es un sueño, para otros un desafío y para algunos se ha convertido casi una obligación o, al menos, cuajar un gran papel en lo que queda de torneo.

Es el caso de aquellos equipos que llegan a estas alturas de la temporada en una posición en la que no esperaban el pasado verano. Grandes equipos que se han despedido de su liga apenas entrado febrero o proyectos millonarios que acumulan decepciones en los últimos años. El caso es que hay varios entrenadores de renombre que se juegan todo a la Champions y ellos estarán vigilados bajo lupa en estos octavos de final con su futuro caminando sobre un alambre.

Pep Guardiola

Han pasado más de ocho años desde que Pep Guardiola levantara su última Champions League, la segunda con el Barcelona. Un entrenador considerado por muchos como el mejor del mundo y que fichado por el Bayern Múnich, primero, y el Manchester City, después, para ganar la máxima competición continental. Con los bávaros nunca llegó a jugar una final y con los citizens apenas ha alcanzado los cuartos de final en los dos últimos años.

Pep Guardiola con el Manchester City REUTERS

Este año solo le vale la Champions y no solo por las decepciones pasadas. El City se ha visto arrollado esta temporada en la Premier League por un Liverpool que le aventaja en 22 puntos a falta de 13 jornadas. Su rival en octavos, encima, no será nada sencillo, puesto que será el Real Madrid de Zidane ante el que deberá medirse. Los blancos, desde que dejara Can Barça, han sido una pesadilla para Pep en Europa.

El proyecto de Pep se agota, eso es una realidad. Los fans del City quieren algo más que la Premier, de la que ya se han despedido esta temporada. La supremacía del Liverpool en Inglaterra y otro año sin alcanzar siquiera las semis de Champions serían el final de Guardiola en Manchester tras cuatro temporadas en su banquillo.

'Cholo' Simeone

Sin Liga, sin Copa y sumido en su peor crisis en el Atlético de Madrid. El equipo de Simeone rompió este fin de semana una racha de cinco partidos seguidos sin ganar en los que perdió la Supercopa, cayó ante un Segunda B en la Copa y fue sentenciado en Liga en el derbi contra el Madrid. El técnico argentino no se había visto nunca en esta situación como técnico rojiblanco y está más cuestionado que nunca.

Simeone ante el Granada EFE

La gente del Atleti empieza a perder la confianza en quien ha sido su emblema durante tantos años. La amenaza del fin de ciclo es más real que nunca, aunque en la directiva del Atleti siguen viendo al Cholo como su esperanza. No así en las gradas del Wanda Metropolitano, donde cada vez son más usuales los pitos a su entrenador.

Solo le vale la Champions, ese título que se le escapó en dos finales contra el Madrid y en el que está obligado a cuajar un buen papel. Su rival no invita, para nada, a pensar en ello. El Liverpool puede poner la puntilla a Simeone ya que si pasa por encima del Atleti en octavos no le quedaran excusas ni crédito al Cholo.

Thomas Tuchel

Enfrentado a sus grandes estrellas, Thomas Tuchel sabe que su continuidad en el PSG a día de hoy es casi una utopía de cara a la próxima temporada. Sus últimos rifirrafes con Kylian Mbappé parecen haberle sentenciado y tampoco ayudan las polémicas en las que se ha visto envuelto tanto con Neymar como en Cavani. Ni mantener al conjunto parisino en lo más alto de la tabla de liga le salva. En París se han cansado de ganar la Ligue-1 y tropezar una y otra vez en la Champions League.

Pero Tuchel se agarra todavía a la Champions. El técnico alemán sabe que no le basta con hacer un buen papel en la competición, sino que si quiere seguir entrenando en el Parque de los Príncipes debería alcanzar la final de Estambul. Su siguiente escollo en el camino es el Borussia Dortmund, una posible bomba en lo que queda de competición.

