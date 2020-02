Felipe del Campo y su reto en El Golazo de la Tarde: "Me gustaría tener a Rajoy y Ferreras de tertulianos"

Gol Televisión agita su parrilla televisiva de cara al 2020. Desde la pasada semana Eva Marcela abre el día con El Golazo News a las 12:00. Después El Golazo de la Mañana está presentado por Jesús Gallego, mientras que Manolo Lama está ahora acompañado de Carlos Pozuelo en El Golazo de Gol y Felipe del Campo lleva las riendas de El Golazo de la Tarde.

Con grandes nombres en cada franja, Gol Televisión busca ser referencia de la información deportiva con las opiniones de voces ya consagradas en el panorama periodístico español y con la información de los principales medios del país.

Felipe del Campo (Madrid, 19 de enero de 1976) es ya una de las caras más populares del periodismo deportivo español. Tras pasar por La Sexta y MARCA TV, este madrileño es el hombre versátil de Gol Televisión. Igual te presenta Directo Gol el fin de semana, que te lanza y consolida un informativo deportivo a media mañana.

Su último reto es ponerse al frente de El Golazo de la Tarde, el programa que sustituye a La Prórroga y que quiere relanzar las sobremesas de Gol Televisión. Un formato que incluirá grandes noticias con un apasionante debate.

El periodista, que antes presentaba el programa matinal, explica en EL ESPAÑOL los nuevos cambios y cómo es y será El Golazo de la Tarde de 16:00 a 17:30 de lunes a viernes en Gol Televisión.

Año nuevo, horario nuevo. Ya estabas acostumbrado a la mañana, ¿que cambia de El Golazo de la Tarde con La Prórroga y El Golazo de la Mañana?

¡Buenos goles! El objetivo era colorear las mañanas en el primer magazine deportivo de la historia de la televisión que se emite a esas horas. El viernes rompimos otra vez la barrera del 2%. No perder la tensión informativa que va a tener el canal de desde las 12h.

La televisión, el deporte y el periodismo es pasión y ahora tenemos una gran responsabilidad de mantener y aumentar la audiencia de Gol Televisión como el canal deportivo referencia en nuestro país. ¡Que nadie duerma la siesta! Porque en cualquier momento algo pasa con tu equipo.

¿Qué objetivos te marcas en El Golazo de la Tarde?

Por la mañana trataba de dejar en buena posición a 'El Bicho' (Manolo Lama) para que marcase los goles. Ahora espero que marque muchos para conservarlos. Ahora con el salto a la tarde se trata de volar a lomos del gran trabajo de Nira Juanco, Inma Rodriguez, Leyre Barriocanal y Eva Marcela que ha construido una gran pista para despegar. El vuelo espero que sea largo y de muchas horas .

Construir y formatear la tarde es un reto apasionante en el canal. Como lo fue en su día el fin de semana o la Mañana.

¿Qué caras te acompañarán en el programa?

La idea es ir agrupando un perfil de periodistas que dan noticias que están muy bien informados como Jorge Calabres (EL ESPAÑOL), Lluis Mascaró (Sport), Juan Ignacio Ochoa (MARCA), Ruben Uría (Goal)... con opinadores conocidos como Gonzalo Miro, Nacho Peña, Nacho Palencia. Con reporteros históricos que están viviendo una segunda o tercera juventud como Pedro Pablo Parrado, Roberto Gómez o Jaime Ugarte que están con un hambre de un veinteañero.

Felipe del Campo junto a Pedro Pablo Parrado, Nacho Peña y Jorge Calabrés

Además siempre contaré con especiales con los directores de MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo. Y queremos que tanto Jose Luis Garci como Alfredo Relaño nos cuente algunos jueves historias de fútbol. Una gozada. No me olvido del mejor comentarista arbitral que es Isaac Fouto que va a dar un paso más y el no lo sabe.

Apuntar también el nombre de a Miguel Torres que se ha retirado este año y estamos ante un futuro comunicador impresionante. Acabará comentando Mundiales y Eurocopas en las teles. Tomen nota. Me dejo varios más como Vidales, Raúl Varela... Todos aportan su noticia diaria. Una gozada.

"¡Que nadie duerma la siesta! Porque en cualquier momento algo pasa con tu equipo"

Has hecho mañana, tarde y noche con Directo Gol. Eres el presentador polivalente de Gol, ¿en qué formato y horario te encuentras más a gusto?

Directo Gol. Minuto a Minuto. Será porque fui director en su día de Minuto y Resultado. Es un formato que nadie apostaba por él y sigue vigente. Siempre mirado con incredulidad al principio pero luego una garantía. Y luego el gran sueño de cualquier periodista deportivo, emitir por los resúmenes de la jornada y encima ser el programa más visto de la noche deportiva el 'finde' en los ultimas tres temporadas. Lo pillamos en enero del 2017, seis meses después de arrancar Gol Televisión, y ya no lo hemos soltado. Directo Gol es mi preferido.

Los cambios en la parrilla han provocado una separación sorpresa. ¿Ha sido difícil romper la pareja formada por Manolo Lama y Jesús Gallego?

No se ha roto nada. Se han fortalecido tres franjas. Lama es el mejor comunicador deportivo de este país y Gallego es un periodista eléctrico que sabe lo que es noticia . Se ha potenciado el canal con más horas de dos animales. Entiendo la decisión de la cadena

Tu programa se define por unir a tertulianos de todas las radios o de todos los periódicos y medios digitales, ¿se trabaja bien cuando los intereses se separan a partir de las 16 horas y uno luego dar la cara en su medio?

Al programa no vienen contertulios, trabajan tres periodistas con tres noticias suyas o de su medio y las defienden ante la audiencia. De momento con gran acierto. Se destapó en su día el fichaje de Quique Setién por el Barça, anunciamos que el Equipo azulgrana renunciaba a la contratación de Dusan Tadic, desvelamos que River Plate quiere al Mono Burgos o que Zidane rechazó ofertas de Chelsea y Real Sociedad por Luka Jovic, que Paco Alcacer ficharía por el Villarreal...

Felipe del Campo en el plató de Gol Televisión

Además hemos tenido el debut de Miguel Torres que fue defensa del Madrid y se retiró la temporada pasada y logramos colarnos en el despacho del alcalde de Madrid para entrevistarle en directo antes del derbi del fin de semana. Todo en 4 tardes ¿no está mal no?

Presentador en Gol, columnista en MARCA... te falta la radio. ¿No te gustaría?

Ya lo creo. Soy un tío de radio. Es más de pequeño nunca pensé que trabajaría en TV a siempre soñé con la radio pero la profesión me colocó allí. Alguna vez me he dicho que encararía que alguien me dijese: "Del Campo, ¿quieres volver hacer radio?". Solo de pensarlo se me pone la carne de gallina. Soy súper radiero. Y si os dais cuenta los programas de tele que hago son súper radiofónicos.

¿A quien te gustaría tener como tertuliano?

A Antonio García Ferreras y a Mariano Rajoy.

¿Cuál sería tu Mbappé o tu Neymar?

Está por llegar. Siempre aparecen nuevos talentos. Mira muchos de los que hoy triunfan en las noches se dieron a conocer en televisión por el gran vivero de sueños e ilusiones que fue Futboleros en MarcaTV. Cristobal Soria, Juanma Rodríguez, Alfredo Duro, Edu Aguirre, Jose Luis Sanchez, Eduardo Inda, Paco Garcia Caridad...

Fueron y son grandes contertulios. Nos apreciamos mucho y de vez en cuando recordamos viejos tiempos. Han mejorado todos mucho. Están en manos de un comunicador arrollador.

"El Mbappé de El Golazo de la Tarde está por llegar"

¿Habrá mas sorpresas en El Golazo de la Tarde?

Sí. Te adelanto. Este jueves sin ir más lejos haremos un especial de la Copa del Rey con esos duelos ochenteros Real Madrid - Real Sociedad y Athletic - Barça. Con una mesa... que si te la cuento ya no es sorpresa.

Y cuando llegue la Champions vamos a jugar antes las eliminatorias en ...

Vivimos en la era de los trolls, ¿cómo se lleva esa presión mediática?

Con una sonrisa. Llevo peor la presión de las audiencias. Todo me parece poco. Soy un auténtico privilegiado porque trabajo en la mejor profesión del mundo y encima me pagan.

¿Cómo está la salud del periodismo deportivo?

El periodismo deportivo español es el mejor del mundo. Seguro. Combina todas las facetas y es muy rico en creatividad y en información.

Felipe del Campo junto a Cristiano Ronaldo en la entrega del MARCA Leyenda EFE

La tarde, al igual que la mañana, no es una franja de consumo deportivo... ¿esto es una ventaja o un hándicap?

Es una oportunidad.

¿Quién es el Cristiano Ronaldo del periodismo deportivo y quién el Messi?

Si es a día de hoy y a título individual Juanma Castaño líder de la radio deportiva nocturna y Juan Ignacio Gallardo director de MARCA pero permítame que en esta ocasión sea colectivo Deportes COPE y el equipo que decide la portada de MARCA.

¿Zidane y Simeone?

Ferreras y Lama.

Mándale un mensaje a nuestros lectores para que se peguen a Gol a partir de las 16:00 de lunes a viernes.

Que cambien la siesta por la fiesta. Es una montaña rusa donde a tu equipo le puede pasar cualquier cosa.

