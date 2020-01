La Supercopa, en peligro: Irán amenaza a Arabia Saudí tras atacar bases de EEUU en Irak

Noticias relacionadas El Pentágono confirma el impacto de una decena de misiles iraníes contra una de sus bases en Irak

A pocas horas de que arranque la Supercopa de España en Arabia Saudí, la crisis entre Estados Unidos e Irán ha generado incertidumbre en el país. Los ataques con misiles a bases estadounidenses en Irak han situado al territorio de la península arabiga en el punto de mira.

En la madrugada de este miércoles Irán lanzó un ataque contra dos bases iraquíes en las que se encontraban soldados de Estados Unidos, llegando a utilizar más de una docena de misiles en la primera oleada de la ofensiva, tal y como confirmo el ejecutivo de Donald Trump.

Una hora y media después del ataque, la agencia RT informó de una segunda ofensiva con otra oleada de misiles que cayó sobre las instalaciones de la base de Al Asad (Irak). La misma fuente apuntó a que Kuwait, Arabia Saudí, Baréin, Jordania e Israel fueron los principales países amenazados, anunciando represalias si ayudan a Estados Unidos desde sus territorios.

La base atacada

El Pentágono informó que el ataque iraní se pudo haber producido como represalia a la ofensiva aérea con la que Estados Unidos acabó con la vida del general Qasem Soleimani, una de las personalidades más importantes de la república islámica situada en el Golfo Pérsico, la semana pasada.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió posteriormente un comunicado en el que especificaba, aún más si cabe, sus advertencias a aliados estadounidenses: "En caso de que se bombardee suelo iraní, se apuntará a las ciudades de Dubai (Emiratos Arabes Unidos) y Haifa (Israel)".

Los equipos ya están en Arabia Saudí

Estos incidentes se han producido en la previa del partido entre Real Madrid y Valencia que se disputará este miércoles a las 20:00 horas en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí).

El Real Madrid se ejercita en Yeda EFE

Aún se desconoce si el conflicto entre Estados Unidos e Irán afectará a la celebración de la Supercopa de España, ya que el ejecutivo de Donald Trump valora una respuesta a los ataques a las bases iraquíes.

Barça, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid se encuentran ya en Arabia Saudí a la espera de comenzar a disputar el torneo. La Supercopa no correría peligro alguno si Estados Unidos no toma represalias, ya que Irán anunció, en torno a las 3:00 de la madrugada, que cesará la ofensiva militar si el ejecutivo de Donald Trump no contraataca.

