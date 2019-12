Zozulya, sobre las acusaciones nazis: "Ser patriota no es delito, no se qué significa 14-88"

El jugador del Albacete, Roman Zozulya, compareció este jueves rueda de prensa para pronunciarse en torno a los incidentes acaecidos la pasada semana durante el partido contra el Rayo en el Estadio de Vallecas.

El partido entre el conjunto madrileño y equipo de Castilla-La Mancha de la jornada 20 de Segunda División tuvo que ser suspendido debido a los gritos y pancartas de "Zozulya eres un nazi". El futbolista ucraniano tuvo que abandonar el Rayo hace unos años después de la presión que ejercieron los bukaneros y parte de la afición contra el delantero, sobre quien se decía que apoyaba a los partidos de extrema derecha y neonazi de su país, algo que ha negado rotundamente el jugador ucraniano: "Ser patriota no es delito, no se qué significa 14-88".

Todo lo sucedido en el Estadio de Vallecas viene de lo que ocurrió en el año 2017. Fue durante el mercado de invierno de aquel año cuando el Rayo llegó a un acuerdo con el Betis para hacerse con los servicios de Roman Zozulya, en calidad de cedido. Pero este tuvo que abandonar el equipo franjirrojo después de la fuerte oposición de cierto sector de la afición vallecana ante su llegada sin llegar a jugar con el equipo madrileño.

El rechazo por parte de la afición del Rayo vino debido a que se hizo pública una imagen del delantero en la que posaba con un arma, lo que desencadenó un sinfín de rumores. Zozulya ha querido explicar todo y negar que sea un "nazi".

Ayuda en la guerra

"Quiero comunicar que cuando empezó la guerra en mi país no teníamos ejército. Las personas que se reunieron intentaron ayudar al ejército. Nuestro dinero jamás compró armas ni utensilios para el combate, lo único equipamientos técnicos para salvar vidas. Mis compañeros y yo nos hemos dedicado a comprar ambulancias, comida, ropa... Considero que ayudar a mi propio país y ser patriota no es ningún delito".

Su asociación

"La guerra es algo horrible y considero que como patriota tengo que ayudar a mi país. Nuestra asociación ayuda a los hospitales, a gente enferma de cáncer. He contado muy poco sobre lo que estamos haciendo, podría contar mucho más".

Acusaciones al Rayo

"Cuando firmé contrato con el Rayo pregunté que pasaba y me dijeron que era un fascista. Me llamaron así porque yo ayudo a mi ejercito de mi país. Primero me llamaron fascista y luego nazi. Ellos ayudan a otro ejército. Seis personas de su afición están combatiendo en el otro extremo, pero ellos lo hacen por dinero.

Acusaciones racistas

"Hace poco también me llamaron racista. Mi mejor amigo es Bela y me da igual el color o la nacionalidad que tenga. Son todos iguales. Podéis preguntar a mis excompañeros del Betis o a los del Albacete. La persona que me acusó de ser fascista, me acusó de tener tatuajes en mi cuerpo, pero puedo enseñarlos"".

Foto con Bandera

"Subí la foto a mi Facebook poniendo que somos parecidos, solo eso".

Foto con un arma

"Esta foto es para apoyar a su ejército. Un ejemplo: con Albacete fuimos a una base hace tiempo y nos hicimos fotos con aviones. Es igual".

Zozulya

Foto con marcador 14-88

"Fue un minicampeonato entre seis equipos. Eran partidos benéficos. Jugamos tres horas y el marcador no se apagaba mientras los partidos seguían. Después hubo una rueda de prensa y entrevistas. Me fije que la diferencia era muy grande y me llamó la atención. Por eso hice fotos. Cuando viajé a España me dijeron que estos números tenían un significado. Pero hasta ahora sigo sin entenderlo".

Dorsal 18

"En el Dnipro y en el Betis me dieron el número 18 porque estaba libre, yo no lo pedí. Igual que si un coche tiene la matrícula 14-88, no sé lo que significa".

Apoyo ucraniano

"Quiero preguntar, he recibido el apoyo de presidente de mi país ¿Algún presidente apoyaría a un nazi?". Hay que tener en cuenta que el presidente de Ucrania es judio. No olvida todo el apoyo recibido y da las gracias por ello: "Gracias a todo el pueblo ucraniano por el apoyo y a la gente que está luchando porque hay paz en el mundo. Gracias al presidente de Ucrania por su apoyo". Y no se olvida de España: "Me gustaría agradecer a todo el mundo, a España en general por el apoyo recibido. Para mí España es mi segunda casa, llevo aquí tres años y amo España".

[Más información: Zozulya y su 'Ejército del Pueblo' que provocó que hasta Pablo Iglesias le llamara "neonazi"]