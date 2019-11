Maradona deja de ser entrenador de Gimnasia

El pasado septiembre se confirmó que Diego Armando Maradona regresaba a los banquillos, haciéndose cargo de Gimnasia y Esgrima. Después de poco más de dos meses como técnico del conjunto argentino, 'El Pelusa' se ha desligado del club, tal y como ha confirmado el presidente del Lobo.

Gabriel Pellegrino, en declaraciones para La Red, ha hecho público el anuncio: "Maradona ya no es del DT de Gimnasia. Tampoco sigue Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico. A partir del próximo encuentro serán los técnicos de la Reserva Martini y Messera los que ocupen el banquillo de Gimnasia.

El dirigente ha asegurado que fue el propio Maradona el que "dio un tiempo más en pos de la unidad". Y que era en esa unida en la que "seguía trabajando". Además, ha tenido unas palabras de cariño y reconocimiento a uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos: "Diego ha tenido una predisposición genial, estuvo más a la altura que nosotros como dirigentes".

Diego Armando Maradona, en su regreso al estadio de Newell's @CANOBoficial

"El sábado hay elecciones y no sigue Maradona", así de contundente se ha mostrado Gabriel Pellegrino, quien además ha señalado que habían convencido a Diego para que esperase un poco más y que tanto él como Gallego Méndez respetan los códigos y lo que dicen, pero que tanto uno como otro dijeron que se iban a ir cuando los que les habían llevado hasta Gimnasia dejasen de dirigir el club. Dicho y hecho.

No son candidatos

Gabriel Pellegrino y su equipo no se presentan ya que abogan por la unidad del proyecto y no por sumar una lista más que puede dividir más la institución: "La unidad es algo superador para todos. El equipo está mejor pero faltaba cosas más allá del fútbol. Si no conseguimos esa unidad... ¿Por qué no nos presentamos? Porque no nos parecía una cuarta lista, la idea era la unidad".

[Más información - Maradona se ofrece a entrenar mientras mejora su salud: "Sería un honor dirigir en Argentina"]