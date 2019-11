El cambio de Xisela Aranda: de campeona española de squash a fichar por el Tenerife

El pasado mes de febrero Xisela Aranda colgaba la raqueta de squash. Habían sido casi dieciséis años dedicados a un deporte que descubrió por casualidad; si bien, seis meses más tarde el azar volvió a cruzarse en su camino, aunque no lo hizo en forma de pelota de goma, sino de balón de fútbol.

Durante su etapa como jugadora de squash, Xisela Aranda conquistó siete campeonatos de España, y disputó varias citas mundialistas al frente de la selección española, con la que acumula más de 25 representaciones, recordó la deportista viguesa, afincada en Tenerife, en una entrevista a EFE.

A pesar de dedicarse a la raqueta, Aranda nunca olvidó su pasión por el fútbol, herencia de su familia; por eso, cuando por "casualidad" y "estando de vacaciones en Galicia", leyó que el Tenerife buscaba jugadoras para formar un equipo femenino, no se lo pensó dos veces.

Xisela Aranda junto al equipo nacional Twitter: (@Xisela_Aranda)

"De repente abro el móvil y me sale que el Club Deportivo Tenerife está buscando jugadoras. Y digo un poco de broma: va, voy a ir. Pues al final llegué el 28 de agosto de Galicia y me fui directa a la Ciudad Deportiva para hacer las pruebas", comenta entre risas.

Ese mismo día le comunicaron que había sido seleccionada, lo la dejó en "shock", asegura, sobre todo porque nunca había jugado en un equipo de fútbol once; aunque reconoce estar "encantada" con su nueva etapa futbolística.

"Recuerdo que Emiliano, el segundo entrenador del equipo, me paró y me preguntó: ¿De qué equipo vienes? Luego le tuve que explicar que era la primera vez que jugaba a fútbol once", afirma.

Gran goleada en su debut con hat-trick

En su debut ante el Atlético Granadilla, al que derrotaron por 8-0, la jugadora gallega marcó, además, el primer gol de la historia del equipo, "algo que pase lo que pase, quedará para la historia", señala orgullosa.

"Es algo que no deja de ser anecdótico, aunque a mí me hace ilusión. Al final va a quedar ahí, para la historia", agrega Aranda, quien, además, cerró su debut con un hat-trick.

La futbolista asegura que el proyecto de la entidad blanquiazul "ha llegado para quedarse", principalmente porque se está llevando a cabo de la forma en que debe hacerse, "desde la base y fomentando los valores de equipo", apunta.

Para la jugadora de 33 años, que clubes con tanta trayectoria como el Tenerife apuesten por el fútbol femenino no solo es "fundamental", sino que tiene que "servir de ejemplo" para los que aún no los tienen.

En relación a la situación del fútbol femenino en España, la deportista asegura que atraviesa un momento "decisivo" que podría marcar "un antes y un después" en su profesionalización. "Es verdad que se ha hecho mucho, pero creo que estamos ante un punto de inflexión. El convenio es muy necesario si queremos tener una profesión digna", defiende.

Poner en valor el fútbol femenino

La deportista incide, además, en el papel tan "importante" que desempeñan, tanto los medios de comunicación como las marcas, pues al final, "si no proyectas esa imagen de las deportistas, la sociedad no sabe de ellas. Es fundamental que las pongan en valor", asevera.

Sobre cuáles son sus metas en el equipo, Aranda reconoce que, a nivel grupal, hay dos grandes objetivos: el ascenso a Preferente, y "hacer grupo" para conocerse mejor dentro del campo.

A nivel individual, la futbolista asegura que "lo está dando todo" en cada entrenamiento y en cada partido, "y no solo porque disfrute", precisa, sino para poder regalarle a la afición, "y a toda la gente que tanta confianza está depositando en nosotras", las victorias.

"El club está apostando por este equipo. Continuamente nos llega que todo el mundo está muy ilusionado con el proyecto, y al final, obviamente, esto hace que el grupo salga a los entrenamientos motivados y a los partidos queriendo morder", concluye.

