Un equipo de árbitros prohíbe jugar a una niña musulmana de 13 años por usar manga larga

Un equipo de árbitros portugués prohibió participar en un partido de baloncesto a una jugadora musulmana de 13 años, debido a que portaba una camiseta de manga larga por debajo de la vestimenta oficial. Se trata de un partido que se disputó el pasado domingo en la ciudad de Tavira (sur) entre el Tavira Basketball Club y el Inmortal Basket Club.

La adolescente, integrante del equipo sub16 Tavira Basketball Club, no fue amonestada por llevar medias y pañuelos, sino por "no exponer los brazos ", según argumentó el equipo de árbitros. La negativa de los colegiados, que no aceptaron como argumento la religión de la joven, salió adelante pese a que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) modificó su reglamento hace dos años para que los jugadores musulmanes pudieran cubrir "cabeza, brazos y piernas".

Equipo femenino de baloncesto del Tavira Basquetebol Tavira

Según las leyes musulmanas, las mujeres solo pueden mostrar la cara, las palmas de las manos y los pies, por lo que el resto del cuerpo lo deben llegar cubierto. Ante la imposibilidad de participar en el encuentro, la jugadora vio una parte del partido en el banquillo, hasta que finalmente se marchó a los vestuarios, donde "lloró y rezó", según recogen este miércoles algunos medios portugueses.

Enfado del entrenador

Por su parte, el entrenador y subdirector del grupo, André Pacheco, lamentó la situación y destacó la "calidad deportiva" de la adolescente musulmana. "Esta actitud es inaceptable", confesó el preparador, que planteó incluso la participación de un observador oficial.

El técnico puntualizó que esta era la primera vez que se expulsaba a la joven musulmana por su vestimenta, ya que en otras ocasiones el equipo de árbitros "comprendió la situación".

Consecuencias

El Tavira tiene pensado hacer un acto de protesta en su siguiente partido contra el ACD Ferragudo. En esta manifestación por lo sucedido a la pequeña Fatima Habib se pedirá que cualquier deportista pueda vestir como ella.

