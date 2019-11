La rajada de Bordalás por el gol legal anulado al Getafe ante el Basilea

José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este jueves en rueda de prensa el gol anulado por fuera de juego a su jugador Ángel Rodríguez, que marcó en el minuto 85 un tanto que no subió al marcador y con el que su equipo pudo haber empatado frente al Basilea.

El conjunto suizo ganó 2-1 al equipo de Bordalás y complicó la clasificación al cuadro azulón, segundo en el grupo C con los mismos puntos que el Krasnodar ruso (seis) y a cuatro de distancia del Basilea con dos jornadas por disputar.

El técnico alicantino no se mostró satisfecho con el gol anulado a Ángel en una competición en la que no hay VAR hasta los dieciseisavos de final: "Ya desde el banquillo me pareció que no era fuera de juego. En una competición como esta no se pueden cometer estos errores", dijo en rueda de prensa.

Además, alabó el trabajo de sus jugadores, de quienes dijo que "lo dieron todo" sobre el terreno de juego y manifestó que en los dos partidos que perdió ante el Basilea, su rival "no fue superior" en ninguno de los duelos.

"Hoy, en la segunda parte, el equipo fue a por la victoria desde el inicio. A nosotros nos faltó contundencia en los dos goles. Nunca he pensado que tuviéramos la clasificación hecha. En fútbol, si sacas pecho, te lo meten enseguida", resaltó.

Asimismo, explicó que la pelea por la segunda plaza con el Krasnodar será, "sin ninguna duda", muy dura.

Por último, argumentó los cambios que hizo en su alineación, en la que aparecieron figuras como Nemanja Maksimovic en el lateral derecho, Hugo Duro en el centro del campo o Mathías Olivera en la defensa: "Como entrenador hay que tomar decisiones mirando siempre a largo plazo. Creo que los jugadores hoy han cumplido", concluyó.

[Más información: El árbitro y el Basilea complican la vida del Getafe en la Europa League]