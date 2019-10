Charlyn Corral, la estrella del Atlético femenino: de estar en silla de ruedas a triunfar en España

El fútbol femenino está en la clara expansión en todo el mundo y, por supuesto, también en España. Aunque todavía queda mucho por hacer, las jugadoras cada vez son más reconocidas y ya es habitual verlas en televisión o prensa escrita. El pasado fin de semana, la Primera Iberdrola tuvo una gran protagonista: la mexicana Charlyn Corral.

La delantera del Atlético de Madrid dio la victoria a su equipo en el primer derbi de la temporada, pero es que en la presente jornada, el conjunto colchonero volvió a ganar y también repitió Charlyn Corral como goleadora del partido. La Real Sociedad sucumbió en Zibueta ante las de Pablo López por 1-4 y la delantera vio puerta por tercer encuentro consecutivo.

La mexicana firmó ante las txuri-urdin un tremendo golazo. Internada por banda izquierda hasta llegar al área. Recorte a un rival y zapatazo a la escuadra para encauzar el camino a una nueva victoria rojiblanca. Pero también para demostrar que está viviendo un momento de lo más dulce y que quiere convertirse en uno de los 'fichajes' del año cuando acabe la temporada.

Charlyn Corral, en un partido del Atlético de Madrid femenino Instagram (@charlyncorral)

Charlyn Corral comienza a calentar motores como colchonera. Cuatro goles en lo que va de 2019/2020, tres en la liga española y uno en la Women's Champions League, son el balance de la futbolista. Desde que viese puerta contra el Madrid CFF, la delantera marcó frente al Manchester City y ahora ante la Real Sociedad. Todo ello para que el Atleti dé un paso adelante después de un inicio de curso irregular.

Ahora está atravesando por un gran momento en su vida, pero para llegar hasta aquí la jugadora ha tenido que pasar por mucho. Demasiado. Graves problemas de salud desde que era un bebé y hasta su etapa universitaria, pero, sobre todo, tener que verse postrada en una silla de ruedas para pasar a andar con muletas... y acabar triunfando en el fútbol femenino español.

Cerca de la muerte

Charlyn Corral nació en Tepexpan (México) el 11 de septiembre de 1991. Tres meses después de venir al mundo, los médicos le comunicaron a su madre que la pequeña tenía muy pocas opciones de sobrevivir. "Me explotó un pulmón y por poco no me ahogo. Fue un milagro que pudiera sobrevivir. Gracias a Dios me hicieron una traqueotomía -abrir la tráquea- de urgencia y puedo estar aquí y disfrutar del fútbol y de la vida", ha declarado la ahora futbolista.

De aquel episodio le queda una cicatriz en su cuello y unas ganas por vivir sobrehumanas. Tal vez fue por aquello por lo que ahora no solo destacan en Charlyn unas grandes cualidades para el fútbol, sino también un carácter fuerte y luchador, un ejemplo de cómo se pueden superar los obstáculos que se van poniendo por el camino. Y es que no solo tuvo que superar este problema nada más nacer, sino que después sufrió bullying en la infancia y adolescencia... hasta llegar a la universidad y volver a chocarse con un nuevo muro difícil de superar.

Enfermedad rara

Una vez acabó el instituto, Charlyn Corral recibió una beca de la Universidad de Louisville (Kentucky). La mexicana decidió hacer las maletas en 2011 y empezar un nuevo desafío entre el que se encontraba el de no dominar el inglés. Pero lo superó, como en ella era habitual y acabó graduándose con honores en Ciencias y Administración del Deporte.

Fue en esta etapa cuando le fue diagnostica una enfermedad rara neuromuscular. La futbolista tuvo que pasar por quirófano para ser operada de las dos piernas, perdiendo así parte de los gemelos. Dos semanas en silla de ruedas y cinco meses ayudándose de las muletas para poder andar. Pero lejos de desistir y dejar el fútbol, Charlyn, quien pensó que el fútbol se había acabado para ella, volvió a superarse a sí misma para continuar con su camino al estrellato.

Una goleadora anda suelta

Con tan solo 13 años, la delantera debutó con la selección de México absoluta de fútbol femenino. No en vano, incluso la UEFA le definió como "niña prodigio" en el 2006. Una jugadora precoz que viene de una de las zonas más pobres de México, pero que desde que era una niña fue entrenada por su padre junto a su hermano, algo que hicieron de ella la futbolista robusta, fuerte y también veloz que deleita ahora en la Primera Iberdrola.

Charlyn Corral, en un partido con la selección de México Instagram (@charlyncorral)

Su 1,60 no le ha valido como excusa o impedimento para hacerse un nombre en el fútbol a nivel mundial y, sobre todo, en España, donde incluso se convirtió en la Pichichi de la liga en la temporada 2017/2018 jugando en el Levante. Toda una luchadora, también es una abanderada del feminismo: "Físicamente no se debe esperar lo mismo, pero en técnica, las mujeres podemos competir con los hombres", ha llegado a afirmar una Charlyn Corral que también señaló que "en España no hay tanto machismo como en México". Aquí es donde está consiguiendo confirmarse en la élite y donde está como en casa.

