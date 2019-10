Gabriel Paulista abre la puerta a jugar con España: "Diría sí a la Selección"

Resulta curioso que Gabriel Paulista no haya sido convocado todavía por la selección de Brasil. El futbolista aún no ha debutado con la absoluta de su país lo que le hace replantearse la posibilidad de jugar con España. Se trata de uno de los defensas más destacados de La Liga y no quiere dejar escapar la oportunidad de recibir una llamada por parte del equipo nacional.

El brasileño ha concedido una entrevista a Esportate Iterativo en la que ha abierto las puertas a esta posibilidad: "Si no me dan opciones en Brasil abriría las puertas a la selección española. Si en España me dan esa oportunidad con mucho respeto lo aceptaría".

Además, manifestó que continuará siendo brasileño, y que si toma esa decisión y se da la situación "todos saben el porqué". "Estoy haciendo un gran trabajo y no llega la llamada de la selección brasileña. Si aparece la oportunidad para la próxima Eurocopa yo voy a aceptar", agregó.

Valencia CF vs BSC Young Boys ANTHONY ANEX Agencia EFE

Gabriel Paulista llegó en 2013 al Villarreal desde el Esporte Clube Vitória de Brasil donde jugó 50 partidos. En 2015, se marchó al Arsenal por dos temporadas hasta regresar a España para vestir la elástica del Valencia en 2017. El defensa brasileño ya ha disputado un total de 83 encuentros en el conjunto che.

